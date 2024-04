Il capo delle forze armate afferma che l’Iran non prevede ulteriori azioni contro Israele

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

Il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, il maggiore generale Mohammad Baqeri, afferma che l’Iran non ha intenzione di continuare l’operazione contro Israele, e l’operazione è stata conclusa.

L’operazione è stata condotta perché il regime sionista aveva oltrepassato la linea rossa dell’Iran ed era inaccettabile, ha detto Baqeri.

“L’atto del regime sionista di prendere di mira il consolato iraniano a Damasco e di martirizzare i consulenti legali iraniani che erano presenti in quel paese su invito del governo siriano ha oltrepassato il limite rosso che tutti i paesi, tranne due o tre sostenitori del regime sionista, hanno condannato,” Ha aggiunto.

Il generale anziano ha inoltre affermato che è necessario rispondere all’offensiva israeliana, e la Guida Suprema ha affermato che questa punizione deve essere attuata.

Domenica scorsa, l’IRGC ha lanciato il severo avvertimento in una seconda dichiarazione rilasciata in seguito agli attacchi di droni e missili contro siti militari nei territori occupati da Israele come rappresaglia per l’attacco del regime al consolato iraniano in Siria il 1° aprile. contro il sostegno e la partecipazione a qualsiasi azione che danneggi gli interessi iraniani, promettendo una risposta reciproca e proporzionale alle minacce americane e israeliane provenienti da qualsiasi paese.