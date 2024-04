Fwd: Conferenza stampa Ecco i 7 progetti vincitori livornesi del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì

(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

Conferenza stampa Ecco i 7 progetti vincitori livornesi del bando "Siete presente. Con i giovani per ripartire" realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì

Ecco i 7 progetti vincitori livornesi del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì

Lunedì 15 aprile, ore 12.00

Sala Post Consiliare “G.Vitiello”, Palazzo Comunale

Livorno, 12 aprile 2024 – Oltre 34 mila euro (per la precisione 34.402,28 euro) di finanziamenti per i 7 progetti dell’area di Livorno vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

I progetti vincitori saranno presentati alla stampa l unedì 15 aprile, ore 12.00, nella Sala Post Consiliare “G.Vitiello” di Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore al Sociale del Comune .