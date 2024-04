SERIE A1 SOFTBALL: TERZA GIORNATA NEL SEGNO DI GRETA CECCHETTI

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 Softball, Serie A1: nel giorno dei 2000 K di Greta Cecchetti non ci sono risultati a sorpresa. Bollate sempre a punteggiuo pieno e 4 doppiette.

Storico traguardo raggiunto dalla esperta lanciatrice bollatese, in una giornata, la terza del massimo campionato, in cui l’MKF Bollate non cede il passo e continua a punteggio pieno. Doppietta anche per le campionesse d’Italia dell’Italposa Forlì, che chiudono abbastanza agevolmente la pratica del derby emiliano-romagnolo con il Bertazzoni Collecchio. Non c’è scampo per la Pubbliservice Old Parma contro le potenti mazze della Inox Team Saronno mentre, a Caronno, è grande e dura battaglia tra Rheavendors e Mia Office Blue Girls Bologna: risolta con la quarta doppietta di giornata, a favore delle caronnesi.

RISULTATI TERZA GIORNATA DI ANDATA

Pubbliservice Old Parma – Inox Team Saronno 3-17 (4° inn); 0-15 (3° inn)

Italposa Forlì – Bertazzoni Collecchio 7-2; 10-1 (5° inn)

Macerata – MKF Bollate 1-9 (5° inn); 0-11 (5° inn)

Rheavendors Caronno – Mia Office Blue Girls Pianoro 3-2; 8-6

Riposa: Thunders

Giovedì 18 aprile

Ore 18.30 Rheavendors Caronno – Bertazzoni Collecchio (recupero di gara 2 sospesa per pioggia il 30 marzo)

CLASSIFICA

MKF Bollate (6 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Rheavendors Caronno (3-0, 1.000); Inox Team Saronno (5-1, .833); Italposa Forlì (4-2, .667), Macerata (2-4, .333); Mia Office Blue Girls Pianoro, Thunders (1-3, .250); Bertazzoni Collecchio (1-4, .200); Pubbliservice Old Parma (0-6, .000)

Nelle foto allegate: Greta Cecchetti, pitcher del Bollate che ha raggiunto i 2000 K (credit: EzR Nadoc) e Noemi Giacometti, Forlì, in scivolata nella sfida contro Collecchio (credit: Flavia Zanchini)