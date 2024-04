NOTA STAMPA – Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna – Campagna Roadpol “Truck & Bus”

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

Compartimento Polizia Stradale Sardegna Campagna Roadpol “Truck & Bus”

La Polizia di Stato impegnata nella campagna Roadpol “SPEED”

La prossima settimana (15-21 aprile) le pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate lungo le principali arterie stradali dell’Isola per un’intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità, che prevede anche l’utilizzo di apparecchiature elettroniche in dotazione che permettono il rilevamento medio e puntuale della velocità.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, con attività di prevenzione, informazione e controllo, ma anche con campagne di comunicazione e operazioni congiunte con le altre Polizia Europee, i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL.

Cagliari, 12 Aprile 2024