(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 ISRAELE. DE CORATO (FDI): A MILANO EFFETTO PALESTINA IN VIA DI ESTINZIONE

“Oggi a Roma si è tenuto un corteo pro-Palestina a cui hanno partecipato circa 1.000 persone. A Milano invece, ed il caso di ieri a due passi dal Castello Sforzesco è significativo, siamo passati dalle migliaia di manifestanti dello scorso ottobre ai venti di 24 ore fa. Anche loro, i sostenitori di Hamas, hanno capito finalmente l’inutilità di queste manifestazioni, che si sono trasformate da cortei a presidi. E’ in via di estinzione l’effetto Palestina”. Così Riccardo De Corato deputato ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanese, di Fratelli d’Italia.

