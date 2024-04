(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 ELEZIONI. A MONTEROTONDO CENTRODESTRA UNITO PER VENTURA

“Il centrodestra con l’ennesima prova di compattezza rilancia la sua azione per Monterotondo. Sulla scia del buon governo nazionale anche a Monterotondo abbiamo valorizzato quell’unità che per noi è un valore imprescindibile. Insieme sosteniamo con convinzione la candidatura di Simone Di Ventura, già indicata dagli amici di Forza Italia. Un professionista, una persona di forte spessore umano e politico, che sarà una grande opportunità per la città. Dopo anni di mal governo della sinistra stiamo finalmente costruendo le basi per la rinascita di Monterotondo. Insieme alle migliori energie dell’associazionismo e della società civile stiamo costruendo un programma solido e nell’interesse della cittadinanza, ed, a tal motivo, vogliamo ringraziare chi, con grande senso di responsabilità, ha saputo mettere da parte le proprie aspirazioni personali, per un’interesse più alto. A loro va tutta la nostra gratitudine. Ora avanti con una coalizione forte, unita e più decisa che mai”.

Così in una nota Angelo Valeriani, segretario provinciale di Roma della Lega, Marco Silvestroni e Alessandro Palombi, rispettivamente presidente e vicepresidente provinciale di Roma di Fratelli d’Italia.

