Campionati Mondiali Cadetti – Ludovica Franzoni ad un passo dal podio nel fioretto a Riyadh. Nella prova maschile Panazzolo e Iaquinta i migliori

LUDOVICA FRANZONI NEL FIORETTO FEMMINILE UNDER 17. PANAZZOLO E IAQUINTA

I MIGLIORI NELLA PROVA MASCHILE

RIYADH – Si chiude ad un passo dalla zona medaglie la seconda giornata

dei Campionati Mondiali Cadetti e Giovani per l’Italia. Nella prova di

fioretto femminile Under 17 a Riyadh è settima Ludovica Franzoni, che si

ferma ai piedi del podio dopo un’ottima prestazione. Nella gara

maschile, sempre del fioretto Cadetti, stop negli ottavi di finale per

Marco Panazzolo ed Emanuele Iaquinta.

La giornata di Ludovica Franzoni è iniziata con un girone da cinque

vittorie in altrettanti assalti. La fiorettista del Club Scherma Roma si

è poi imposta contro la filippina Catantan e l’ucraina Bryzgalova,

rispettivamente per 15-7 e 15-8, nei primi due turni del tabellone ad

eliminazione diretta. Negli ottavi di finale la capitolina ha poi avuto

la meglio, in un match gestito perfettamente fin dalle prime battute,

sulla giapponese Kato con il punteggio di 15-6 entrando tra le “top 8”.

Lo stop è arrivato nei quarti di finale contro l’atleta neutrale

Volobueva per 15-6.

Nella stessa prova 23^ Mariavittoria Berretta e 24^ Maria Elisa Fattori,

battute nel tabellone da 32 dalla canadese Zhang e dall’ungherese

Kollar.

Nella competizione maschile sono due i fiorettisti azzurrini che si sono

fermati negli ottavi di finale. Marco Panazzolo ed Emanuele Iaquinta,

che hanno chiuso rispettivamente 9° e 14°, hanno iniziato il tabellone

ad eliminazione diretta con i successi sul turco Demircan 15-7 e sul

giapponese Hayashikawa. Nel tabellone da 32 l’atleta della Comini

Padova, ieri 19° tra gli Under 20, ha avuto la meglio sull’olandese Van

den Berg 15-13 mentre il fiorettista del Frascati Scherma ha superato

per 15-9 l’unghersese Sommer. Lo stop, per entrambi, negli ottavi di

finale contro due francesi: Panazzolo è stato superato da Watson 15-12

mentre Iaquinta da Gaven Mary 15-13. Si è invece piazzato 22° Mattia

Conticini.

Domani la terza ed ultima giornata di gare dedicata al fioretto, prima

arma protagonista al Mondiale giovanile di Riyadh. In pedana le due

squadre Under 20 del CT Stefano Cerioni. Il quartetto maschile, in

pedana dalle ore 9 (orario italiano), è composto da Mattia De

Cristofaro, Federico Greganti, Gregorio Isolani e Marco Panazzolo ed

affronterà la vincente di Brasile-Arabia Saudita nel turno dei 32. La

squadra femminile, con Irene Bertini, Greta Collini, Matilde Molinari e

Vittoria Pinna esordirà alle 9.30 contro una tra Singapore e Australia

negli ottavi di finale.

Qui i risultati live [1]

Qui i risultati live [2]

