(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 12 aprile 2024

Il consiglio comunale si riunisce lunedì 15 aprile

Sono 7 i punti all’ordine del giorno

Lunedì 15 aprile a partire dalle ore 15 nella sala Grandonio del Palazzo comunale si riunirà il

consiglio comunale che potrà essere seguito a distanza con la diretta streaming sul sito

istituzionale https://www.comune.pistoia.it/il-comune/consiglio-comunale e sulla pagina

Facebook del Comune di Pistoia.

Sono 7 i punti all’ordine del giorno. Si parte con le comunicazioni per poi proseguire con due

interpellanze.

La prima è presentata dal consigliere del PD Paolo Tosi sulle problematiche del rinnovo dei

permessi relativi ai parcheggi dei residenti.

La seconda interpellanza è della capogruppo di Civici Riformisti Tina Nuti sui rinnovi dei permessi

nella Ztl: difficoltà per tutti, aggravate per la popolazione più matura.

Si passa poi al punto 4 dell’odg sulla convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia

di accoglienza e informazione turistica nell’ambito turistico territoriale Pistoia e Montagna

Pistoiese, differimento dei termini di validità fino al 31 dicembre 2024. Dopodiché sarà approvata

la convenzione tra i Comuni di Abetone-Cutigliano, San Marcello-Piteglio, Pistoia, Serravalle

Pistoiese, Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi,

Fucecchio e San Miniato, per l’esercizio associato di funzioni in materia di promozione e

miglioramento della fruibilità del tratto toscano della “Romea Strata”.

Segue un’interpellanza del consigliere Paolo Tosi del Partito Democratico sulle modalità di

liquidazione delle attività svolte dalle Proloco e dalle associazioni nell’anno 2023.

Chiude il consiglio comunale una mozione presentata dalla consigliera del PD Stefania Nesi sulle

aree di sosta e sui parcheggi dei camper e sulle aree destinate a campeggio.