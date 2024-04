(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

Consiglio / Difesa Civica

Lavori Consiglio: Veronika Meyer è la nuova Difensora civica

**Eletta alla quarta votazione con 25 preferenze**

È ripresa nel pomeriggio la procedura di elezione del nuovo Difensore civico/della nuova Difensora civica, dopo che nelle tre votazioni svolte nessuno dei candidati – Paolo Cattaruzza Dorigo, Veronika Meyer e Martin Wenter – aveva raggiunto la maggioranza qualificata dei ⅔ prevista dalla legge provinciale 11/2020. Nella quarta votazione, Meyer ha ottenuto 25 voti, risultando quindi eletta nuova Difensora civica dell’Alto Adige (3 schede bianche, 2 per Wenter, e per Franz Locher, 1 per Arno Kompatscher).

