Draghi, Pacifico: un premio di indirizzo.

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Complimenti al Presidente Draghi per il prestigioso riconoscimento arrivato dall’American Accademy in Berlin. Nel ringraziare l’istituzione per il premio ricevuto, l’ex Governatore della BCE ha preannunciato i capisaldi del suo prossimo impegno in UE: una Europa unita che, con gli amici fidati, punterà alla prosperità nel nome della libertà, democrazia e indipendenza.

Lo dichiara, in una nota, Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.