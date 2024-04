(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 AUTONOMIA, CARAMIELLO (M5S): “SPACCA PAESE E CONDANNA A MORTE SUD”

Roma, 10 apr. – “Ci opponiamo con tutte le forze allo scellerato progetto di Autonomia differenziata proposto dal governo, perché finirà per ingigantire le fratture che già caratterizzano il nostro territorio, fino a spaccare definitivamente il Paese e per condannare a morte il Sud. Abbiamo già combattuto al Senato e continueremo a farlo qui alla Camera, così come abbiamo più volte invitato la maggioranza a una riflessione comune, seria, per evitare i nefasti effetti di questa riforma. I nostri inviti sono sempre stati rimandati al mittente, con nostra grande delusione. Ma i colleghi della maggioranza, che così compattamente portano avanti questo piccolo regalo alla Lega, dovrebbero ricordarsi che se affonda il Sud affonda tutto il Paese, Nord compreso. E sono soprattutto i parlamentari meridionali che mi sorprendono, perché si consegnano ai voleri di una piccola parte d’Italia e condannano a morte il nostro amato Mezzogiorno. Noi meridionali rappresentiamo un terzo della popolazione italiana e dobbiamo fare tutto il possibile per opporci, per salvare la nostra terra e per rivendicarne l’orgoglio. Noi sappiamo che il Sud può ancora dare tanto all’Italia e può rappresentare un ruolo cruciale nel futuro del Paese”. Lo dichiara Alessandro Caramiello, Deputato del Movimento 5 Stelle, intervenuto in Commissione Affari Costituzionali durante la discussione sull’attuazione dell’Autonomia differenziata.

