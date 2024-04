Appuntamento alla Biblioteca di Pirri con “Invecchiare in salute” – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Comune di Cagliari

Servizio Politiche Sociali e Salute

Centro di Quartiere

CEP – Pirri

Invecchiare in salute

Incontri informativi sul tema dell’invecchiamento attivo

organizzato nell’ambito della gestione del

CENTRO DI QUARTIERE DELLA MUNICIPALITA” DI PIRRI

L’evento si rivolge a tutti i cittadini

interessati e operatori dei Centri di

Quartiere della città di Cagliari.

I° incontro

venerdì

Aprile

dalle 15.00 alle 18.30

Biblioteca di Pirri

le 10

Gli incontri si svolgeranno presso la

Biblioteca Comunale di Pirri sita in via

S.Maria Goretti n.63.

II° incontro

venerdì

19 Aprile

dalle 15.00 alle 18.30

Biblioteca di Pirri

RELATORI: Gruppo di ricerca della Comunita’ Mondiale della Longevita’ presieduta dal Dott. Roberto Pili

iniziativa promossa nell’ambito della gestione

Centro di Quartiere della Municipalita’ di Pirri – CEP di via Talete Cagliari

contenuti del percorso Invecchiare in salute

CENTRO DI QUARTIERE DELLA MUNICIPALITA’ DI PIRRI

L’allungamento della vita media e l’invecchiamento sono tematiche di grande attualità

che hanno introdotto un nuovo concetto di invecchiamento, il cosiddetto

“invecchiamento attivo” (active aging).

Da semplice padrone di casa, portatore di valori e figura simbolica della famiglia, oggi

la persona anziana è rivalutata come risorsa attiva che può offrire un contributo

prezioso per il benessere collettivo sul piano sociale, economico e culturale.

Tuttavia, nonostante l’impegno in questa direzione dell’OMS e le politiche nazionali e

comunitarie sul tema, persiste nella nostra società il fenomeno dell’ageismo ovvero un

insieme di pregiudizi e stereotipi verso gli anziani, visti come persone fragili, lente e

bisognose di cure.

Il percorso si pone un duplice obiettivo.

Da un lato sensibilizzare la collettività e discutere le variabili culturali, psicologiche

ed emotive che stanno alla base dello stigma verso gli anziani. Dall’altro, rivolgendosi

agli stessi interessati, stimolare una vita attiva anche in età avanzata per il

miglioramento del benessere fisico, mentale e sociale attraverso abitudini virtuose

come il movimento, la partecipazione, il volontariato e l’apertura verso gli strumenti

tecnologici.

Promotore dell’iniziativa è il CENTRO DI QUARTIERE CEP/PIRRI, servizio di promozione

sociale realizzato nell’ambito delle politiche sociali del Comune di Cagliari affidato

alla gestione del Consorzio Network Etico Italia e Cooperativa Sociale Alfa Beta che

per l’organizzazione di questo progetto si sono avvalsi della collaborazione

dell’agenzia formativa Novaetica.

Le conferenze saranno curate dal gruppo di ricerca della Comunita’ Mondiale della

Longevita’. Relatori: Dott. Roberto Pili, Dott.ssa Donatella Petretto, Dott. Giampietro

Carrogu, Dott.ssa Roberta Berti, Dott. Ignazio Argiolas.