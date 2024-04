Ricordiamo oggi in Presidenza (12.00, ABCD), al Kursaal (14.30, Giornata della Costa) e a Foggia (16.00, Impresa possibile)

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 10 aprile 2024 Oggi mercoledì 10 aprile, alle ore *12.00*, nella sala “Di Jeso” del

Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n.

33 – Bari – I piano), sarà presentata in conferenza stampa la terza

edizione di ABCD: A Bari Capitale Digitale, l’evento che il 12 e il 13

aprile riunirà nel capoluogo pugliese studenti, professionisti e imprese

dell’Italia digitale e che, con più di 1000 partecipanti, già si

preannuncia come un grande successo.

Alla conferenza parteciperanno: Alessandro Delli Noci (assessore allo

Sviluppo economico della Regione Puglia), Gianna Elisa Berlingerio (direttora

del Dipartimento allo Sviluppo economico della Regione Puglia), Rocco De

Franchi (direttore della Struttura speciale di Comunicazione Istituzionale

della Regione Puglia), Nicolò Andreula (founder di ABCD e Managing Director

Disal Consulting), Pierfrancesco Fusaro (vicepresidente di NTT DATA

Italia), Antonio De Girolamo (University and Institutional Relations Group

Director di Fincons Group), Vittorio Grassi (CEO di Sidea Group), Jessica

Montatore (HR manager di Sidea Group).

^^^^^

Oggi mercoledì 10 aprile, alle ore *14.30*, nel corso di un evento pubblico

al teatro Kursaal Santalucia di Bari, sarà presentata ufficialmente la

legge regionale n. 15/2024, che istituisce la *Giornata regionale della

Costa*.

L’evento di presentazione della legge, moderato da Donatella Bianchi e

Annamaria

Ferretti, si aprirà con i saluti istituzionali di Michele Emiliano (presidente

della Regione Puglia), Antonio Decaro (sindaco di Bari), Sergio

Fontana (presidente

Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani), Lucia Di Bisceglie (presidente

Camera di Commercio di Bari), del Generale di Divisione Fabrizio Toscano

(comandante regionale Guardia di Finanza), dell’Ammiraglio di

Divisione Vincenzo

Montanaro (comandante Interregionale Marittimo Sud), dell’Ammiraglio

Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone (comandante generale del Corpo delle

Capitanerie di Porto Guardia Costiera).

L’illustrazione della legge regionale sarà affidata alla presidente del

Consiglio Regionale della Puglia Loredana Capone, al vicepresidente della

Giunta Regionale Raffaele Piemontese e all’assessora all’Ambiente Anna

Grazia Maraschio.

Seguiranno panel e tavoli tematici.

Si comincia con il focus su “La gestione integrata della costa per i Comuni

costieri”, nel quale si avvicenderanno Antonio Decaro, Marco Bucci e Gaetano

Manfredi, sindaci di Bari, Genova e Napoli.

Sarà poi la volta del panel su “Il ruolo delle Procure Generali della

Repubblica negli aspetti costieri di rilevanza giuridica”, con gli

interventi del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di

Appello di Bari Leonardo Leone de Castris e del Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce Antonio Maruccia.

A seguire, Donatella Bianchi discuterà con Luigi Merlo (presidente di

Federlogistica e autore di “Rivoluzionare la politica marittima

italiana”), Francesco

Maselli (autore de “L’Italia ha paura del mare”), Mario Tozzi (geologo e

divulgatore scientifico) e Alessandro Vanoli (autore di “Storia del mare”)

sul tema “Perché la Giornata della Costa”.

Il Direttore Marittimo Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone e il prof. Nicolò

Carnimeo (docente di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

dell’Università degli studi “A. Moro” Bari) interverranno sui tavoli

tematici di preparazione alla “Giornata della Costa”.

Prima delle conclusioni, il panel curato Marina Militare e Guardia di

Finanza su “Lo sviluppo costiero e la proiezione marittima dell’Italia” con

gli interventi del C.A. Fabrizio Rutteri (Stato Maggiore della Marina

Militare) e del Gen. Brg. Armando Franza (Comandante Reparto Operativo

Aeronavale Guardia di finanza)

Nel corso del pomeriggio, sarà premiato il logo primo classificato al

concorso “Giornata regionale della costa” indetto tra le scuole pugliesi.

Durante l’evento, gli intermezzi musicali saranno curati dall’orchestra

d’archi “Biagio Abbate” della Provincia BAT.

^^^^^

Oggi, mercoledì 10 aprile, alle ore *16.00* a *Foggia* nella sala del

Consiglio di Palazzo Dogana si terrà la seconda tappa del tour di

presentazione del bando “Impresa Possibile”.

L’Avviso, operativo dal 5 aprile, prevede una dotazione finanziaria di 7

milioni di euro (PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027), ed è finalizzato a creare

impatto sociale ed economico nella comunità di riferimento attraverso

l’inclusione sociale e/o socio-lavorativa.

Prenderanno parte all’incontro l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa

Barone, la direttrice del Dipartimento Welfare, Valentina Romano, la

dirigente della Sezione Benessere sociale, Laura Liddo, l’assessora alle

Politiche sociali del Comune di Foggia Simona Mendolicchio, e l’assessore

alle Attività produttive del Comune di Foggia Lorenzo Frattarolo.

Lo staff di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) si

occuperà dell’accompagnamento dei gruppi informali di cittadini e delle

imprese sociali e della presentazione di tutti i dettagli relativi alla

partecipazione al bando, così da promuovere la conoscenza dell’iniziativa.

Il tour si rivolge alle imprese di innovazione sociale e del Terzo Settore

e costituisce l’occasione per approfondire le opportunità offerte dal bando.

Anche per questa tappa sarà possibile ascoltare le testimonianze di due

imprese sociali del territorio: Gianluca Scaringi, per la società

cooperativa Frequenze, e Fabrizia Ferrazzano, per la cooperativa sociale

Abilita.