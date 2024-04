Il Comune di Favignana sottoscrive protocolli in materia di messa alla prova e lavori di pubblica utilità con il Tribunale e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trapani (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

Il Comune di Favignana sottoscrive protocolli in materia di messa alla prova e lavori di pubblica utilità con il Tribunale e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trapani

Il Comune di Favignana ha sottoscritto due importanti convenzioni con il Tribunale e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trapani finalizzate all’impiego in attività di pubblica utilità e di volontariato di soggetti in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altre posizioni giuridiche per i quali è stata valutata la possibilità di percorsi riparativi.

L’accordo è stato siglato ieri pomeriggio presso gli uffici giudiziari di Trapani con la presenza del sindaco Francesco Forgione, la dottoressa Daniela Troja, presidente del Tribunale facente funzioni, e la dottoressa Rosanna Provenzano, direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

“La firma di queste convenzioni è una nuova tappa sulla via dell’affermazione di una giustizia riparativa, nel rispetto dei principi di garantismo sanciti dalla Costituzione”, dichiara il sindaco Francesco Forgione. “Favignana è da sempre un luogo simbolo del reinserimento sociale dei detenuti. Di recente abbiamo rinnovato l’intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Casa di reclusione Giuseppe Barraco per l’impiego di soggetti reclusi in attività di pubblica utilità. Con questo nuovo accordo – prosegue il sindaco – compiamo un ulteriore passo. L’obiettivo è sempre lo stesso: il reinserimento e l’inclusione sociale”.