Le prossime sedute del Consiglio comunale il 18 e 22 aprile

LE PROSSIME SEDUTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Il massimo consesso cittadino torna a riunirsi giovedì 18 e lunedì 22

aprile. Le sedute in diretta streaming nel canale YouTube del Comune di

Spoleto https://www.youtube.com/@comunespoleto

Il Consiglio Comunale è convocato per giovedì 18 aprile, alle ore 9.30 (qualora la

seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso

della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse

rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato presso la

Sala consiliare “Spoletium” per lunedì 22 aprile, alle ore 15.30) per i seguenti

argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei

Consiglieri comunali

Pratiche tecniche

1. “Approvazione del Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2023,

secondo il D.Lgs.118/2011 e relativi principi contabili”.

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 -”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 – variazioni urgenti ai sensi art

175, comma 4 del Tuel”.

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

4. Approvazione del Regolamento comunale per lo Sportello Unico per le

Attività produttive ed Edilizia – SUAPE”.

Relatore presidente della Commissione Normativa – Dott. F. Cesaretti

Dipartimento per il Marketing Territoriale, l’innovazione imprenditoriale ed il turismo 4.0

per la valorizzazione dell’economia locale

Dirigente Dott. S. Frontalini

Mozioni

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto:

“Realizzazione e attuazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto:

7. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Spoleto Futura-Forza Italia”, “Spoleto 2030”,

“Insieme per Spoleto”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Alleanza Civica”, “Obiettivo

Comune”, “Spoleto nel Cuore-Lega-Cambiamo”, per la revoca del Portavoce del Sindaco.

8. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito al decoro urbano. (prot. n.

9. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione corsi ITS

10. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Individuazione di

sedi alternative ai plessi scolastici per lo svolgimento delle elezioni del 25 settembre

11. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto

12. Mozione presentata dal Consigliere Grifoni in merito all’acquisizione da parte

dell’Ente, di una collezione di macchine fotografiche in forma gratuita con conseguente

creazione di un museo storico permanente delle macchine fotografiche. (prot. n.

13. Mozione presentata dai consiglieri Dottarelli, Cretoni, Grifoni, Imbriani, Profili relativa

all’avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di Direttore Galleria

14. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”,

“Fratelli d’Italia”, “Spoleto nel Cuore – Lega – Cambiamo” avente ad oggetto

“Intitolazione del largo di fronte all’ingresso principale della Caserma Giuseppe Garibaldi,

ubicato a fianco del Largo Andrea Moneta, posto alla destra della Via Martiri delle Fosse

Ardeatine e delimitato dalla Via Cerquiglia e dal Viale Trento e Trieste al 130°

Reggimento Fanteria “Perugia” – ricostituito a Spoleto nel 1941 – stanziato in Città dal

15. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Sistemazione degli

16. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa