La top manager Arianna Dalla Zanna parteciperà a Vinitaly 2024

Ci sarà anche anche Arianna Dalla Zanna a Vinitaly 2024, a rappresentare

la WineCave srl insieme alla sorella e socia Roberta. La WineCave dal 2013

importa e distribuisce i prodotti dello

storico marchio francese EuroCave su tutto il territorio italiano. I

prodotti core business dell’ Azienda, al top del settore, sono le cantine

climatizzate per vini, ma anche i piccoli armadi climatizzati sono oggetto

di crescente attenzione da parte di sempre più numerosi clienti. Grandi

esperte di vini, Arianna e Roberta Dalla Zanna sono donne molto preparate

ed ambiziose, che si muovono in un campo professionale per lo più maschile.

E nonostante la WineCave sia già un punto di riferimento prezioso nella

categoria, vogliono continuare a mietere successi. Arianna nella Azienda

ricopre la carica di Amministratore unico, mentre Roberta si occupa del

comparto contabilità. Completa la società Massimo Baldessarini. “Siamo in

piena preparazione della nostra partecipazione a Vinitaly 2024, e

confidiamo nelle opportunità che un brand fieristico internazionale come

questo possa offrire”- rivela Arianna, mentre ci mostra alcuni articoli di

lusso in vendita nello stabilimento aziendale di Saltio, ai confini con la

Svizzera. Ricordiamo che Vinitaly nel 2024 è giunto alla 56esima edizione,

con circa 4000 cantine confermate. Si svolgerà a Verona dal 14 al 17

aprile, ed Arianna e Roberta Dalla Zanna saranno presenti con sei armadi

climatizzati ed un’area dedicata alla loro Azienda. Si confronteranno con

tutte le realtà enologiche italiane ed anche molte di quelle

internazionali, provenienti da oltre 30 nazioni. Ad oggi, il quartiere

fieristico superiore a 180mila mq è pronto a diventare l’agorà

internazionale del wine business.