C.S. CIVITAVECCHIA – RIORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO PER IL “CRISTO RISORTO”

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 RIORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO PER IL “CRISTO RISORTO”

CIVITAVECCHIA, 4 APRILE 2024 – Anche in occasione della tradizionale processione del “Cristo Risorto”, che interesserà diverse vie, strade e piazze cittadine, il Corpo di Polizia Locale di Civitavecchia ha stilato come ogni anno una serie di regole da seguire per consentire il regolare svolgimento dell’evento.

Gli utenti non dovranno lasciare i veicoli in sosta dalle ore 14:00 fino alle ore 21:00 del giorno 7 aprile 2024, in via Risorgimento (entrambi i lati); piazza Regina Margherita (entrambi i lati della carreggiata lato monte, tra la palmetta e la sede della Compagnia Portuale), piazza Regina Margherita (lato Grosseto del tratto compreso tra via Leonardo e via Granari); via Granari (entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Regina Margherita e via Borghese); via Borghese (entrambi i lati del tratto compreso tra via Granari e via Monte Grappa); via Monte Grappa (lato mare del tratto compreso tra via Borghese e via Sangallo); via D’Annunzio (entrambi i lati). Lo stesso 7 aprile, a partire dalle 18,30 fino a cessate esigenze, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S. Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.

—

Uff. Comunicazione Sindaco di Civitavecchia