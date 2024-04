Arabia Saudita annuncia la fase di proposta per il 5° Round di concessioni esplorative su sei siti di esplorazione

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

Riyadh, 4 aprile 2024 – Il Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie (MIM) dell’Arabia Saudita ha annunciato l’avvio della fase di proposta per il 5° Round di Concessioni Esplorative su sei (6) siti di esplorazione con una superficie totale di oltre 940 chilometri quadrati.

Il Ministero invita sia le aziende minerarie ed esplorative locali che internazionali a cogliere questa opportunità e a presentare la loro migliore proposta per le licenze di esplorazione nei sei siti potenziali, tra cui:

Sito di Al Halahilah (Regione di Najran): che si estende su 34,70 km², è rinomato per i suoi depositi di rame-zinco e oro ospitati da vulcani (VHMS).

Sito di Jabal Qaran (Regione di Najran): copre 57,72 km² e presenta potenziali depositi di rame, oro, zinco, argento e piombo.

Sito di Makman Hejab (Regione di Riyadh): questo sito comprende 118,40 km² ed è considerato promettente per mineralizzazioni d’oro correlate all’intrusione (IRGS) e argento ospitato da vene.

Sito di An Nimas (Regione di Asir): una vasta area di 222,22 km², contiene potenziali depositi di rame, oro, zinco e argento.

Sito di Almiyah (Shaib Burayk) (Regione di Makkah): copre 234,44 km² e ospita depositi di rame, zinco, piombo, argento e oro.

Sito di Al Hajirah (Regione di Asir): il più grande di tutti, con 274,00 km², include argento, rame, zinco, piombo e oro.

Il quinto round di concessioni esplorative segna un altro traguardo per il settore minerario del Regno dell’Arabia Saudita, poiché continua il suo processo di concessioni competitivo e di successo. Sin dal primo round nel 2022, diverse aziende minerarie ed esplorative internazionali e locali hanno ottenuto nuove aree di licenze di esplorazione di circa 2.200 km² in Arabia Saudita attraverso questo processo trasparente e competitivo.

Al fine di sostenere le aziende di esplorazione, il Ministero ha rivisto il design dell’asta, ponendo un’attenzione particolare sulla competenza tecnica. Ora, la sezione tecnica ha un peso sostanziale del 70% nella valutazione complessiva della proposta, riflettendo l’impegno del Regno nell’avanzare negli sforzi di esplorazione. Inoltre, il 20% è destinato a investimenti sociali a beneficio delle comunità circostanti i siti, mentre un ulteriore 10% è riservato per piani di innovazione. Questo quadro ridefinito garantisce che gli obiettivi di esplorazione del Regno siano strettamente integrati nel processo di concessione.

Con l’annuncio della fase di proposta per il Round di Concessioni, il Ministero sottolinea dettagli chiave, tra cui:

La fase di proposta implica che i partecipanti dimostrino la loro competenza tecnica e presentino programmi di lavoro completi, insieme a piani di gestione dell’impatto sociale e ambientale, oltre alle applicazioni innovative.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 1° maggio 2024, offrendo una visita al sito agli offerenti interessati.

L’annuncio degli offerenti selezionati per il quinto round è previsto per giugno 2024, segnando un traguardo significativo per il settore minerario del Regno.

Le sale dati di ciascun sito sono ora accessibili, contenenti una vasta gamma di dati geologici e tecnici storici e recenti, facilitando la presa di decisioni informate per gli offerenti potenziali.

Con questi miglioramenti al design dell’asta e la presentazione della fase di proposta, il Regno dell’Arabia Saudita riafferma il suo impegno a promuovere l’innovazione, lo sviluppo sostenibile e la crescita economica nel settore minerario.

È importante notare che l’Arabia Saudita ha annunciato il Programma di Incentivazione all’Esplorazione (EIP) nel gennaio 2024 durante il Future Minerals Forum a Riyadh: un’iniziativa di 685 milioni di SAR (equivalenti a 182 milioni di dollari USA) progettata specificamente per le aziende che detengono una licenza attiva di esplorazione nel Regno con meno di 5 anni di periodo residuo. Con l’EIP, il Ministero si impegna a fornire un supporto completo coprendo specifici costi quali le rilevazioni geoscientifiche e le attività di perforazione. Questi incentivi competitivi sono un segnale per gli investitori per sfruttare le risorse del Regno e creare valore per se stessi e per l’intero settore.

Il programma di Round di Concessioni fa parte degli sforzi in corso del Regno per accelerare l’esplorazione, come delineato dall’Iniziativa di Esplorazione Accelerata introdotta dal Ministero e dal Programma Nazionale di Sviluppo Industriale e Logistica (NIDLP) nel 2022. L’iniziativa mira a sfruttare le risorse minerarie del Regno in linea con la Visione Saudita 2030, che mira ad accelerare il contributo del settore minerario al PIL fino a 64 miliardi di dollari entro il 2030.