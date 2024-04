(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

ROMA, URBANISTICA. CASINI-LEONCINI-MARZIALI (IV): CONVENZIONE PORTA DI ROMA, IL COMUNE VIGILI SU REALIZZAZIONE OPERE

Roma, 3 aprile 2024 – “ La Commissione Urbanistica si è riunita stamattina, dopo nostre sollecitazioni, per fare il punto sullo stato di attuazione della convenzione Porta di Roma, a un anno di distanza dall’ultima convocazione su questo tema. Si tratta di una convenzione complessa, che interessa un quadrante strategico della Capitale, a cui è legata la realizzazione del parco delle Sabine e di numerosi interventi di urbanizzazione secondaria, come importanti arterie stradali con la loro manutenzione. Un insieme articolato di opere, insomma, molto atteso dai cittadini di quel territorio. L’attuazione della convenzione purtroppo è stata fortemente condizionata da una serie infinita di inadempienze, rimpalli di competenze e rallentamenti, incluso il fallimento del primo soggetto attuatore, che hanno fatto sì che queste opere, nella maggior parte dei casi, non abbiano ancora visto la luce. Dopo il subentro del nuovo soggetto attuatore, la procedura per fortuna si è rimessa in moto e ora ci auguriamo si concretizzi in tempi ragionevoli e certi, con il completamento di tutti gli interventi previsti. A questo proposito, chiediamo alla Commissione Urbanistica di esercitare pienamente il suo ruolo di indirizzo e controllo sull’attuazione della convenzione, aspetto che riteniamo fondamentale per la buona riuscita del progetto”. Così in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva e Marta Marziali, consigliera Iv del Municipio III.

