(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 SUPERBONUS. FDI, DA BONACCINI E PD STERILE PROPAGANDA POLITICA

“Le polemiche innescate in questi giorni dal Pd e dal presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, secondo cui il governo avrebbe deciso di escludere i comuni del cratere in Emilia dalle deroghe al dl Superbonus, sono figlie di una sterile propaganda politica. Bonaccini in più occasioni si è vantato di aver da tempo concluso l’iter volto alla ricostruzione, mentre le altre regioni che hanno chiesto la deroga hanno riconosciuto di essere ancora indietro con la ricostruzione. Non capiamo dunque cosa voglia rivendicare Bonaccini, se la possibilità di correggere un suo errore o la volontà di ricevere qualcosa che non gli spetta. Se come pensiamo Bonaccini ammetterà il suo errore, mettendo per una volta da parte la propaganda politica e certificando che anche la regione Emilia-Romagna è in ritardo come le altre, ci impegneremo in sede di conversione del Dl Superbonus a intervenire con un emendamento che inserisca anche i comuni del cratere in Emilia”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti e i deputati di Fratelli d’Italia dell’Emilia Romagna, Daniela Dondi, Beatriz Colombo, Mauro Malaguti, Gianluca Vinci, Fabio Pietrella, Gaetana Russo.

