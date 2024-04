Concorso di Hip Hop International – Comunicato del Sindaco

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

BRINDISI mar 02 aprile 2024



Nei giorni scorsi a Roma si è svolto il concorso di Hip Hop International.

La scuola di danza di Brindisi “Studio 19” di Danilo Chiarelli si è classificata al secondo posto (vicecampione d’Italia) con i Megateen e al terzo posto con la Megacrew.

Questo importante traguardo permetterà loro di competere ai mondiali di Hip Hop in programma a Phoenix (Usa).

E’ un importante risultato che dimostra come il sacrificio e l’applicazione vengano sempre premiati.

Mi congratulo con tutti loro e con il loro Maestro, visto che con il loro risultato hanno portato in alto il nome della nostra Città.

In bocca al lupo ragazzi. Che il futuro sia pieno di ulteriori successi e soddisfazioni per tutti voi!

Giuseppe Marchionna

Sindaco di Brindisi

Fonte/Source: http://www.comune.brindisi.it/po/mostra_news.php?tags=10&area=h&x=&id=1902