CARTELLA STAMPA (COMUNICATO+FOTO) – Dallo street food in piazza alla “Primavera in Biblioteca”: ecco gli eventi di questa settimana

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 *Dallo street food in piazza alla “Primavera in Biblioteca”: ecco gli

eventi di questa settimana*

*Tornano anche le “Letture al Giardino” e il Festival Pianistico Ficiniano.

Previsti anche corsi di autodifesa Aikido e di potatura dell’olivo della

Casa delle Civiltà Contadina a Gaville *

*PALAZZO COMUNALE, 02 APRILE 2024* – Sarà un’altra settimana vivacissima

nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, grazie ai tanti eventi in

programma. Si parte *giovedì 4 aprile*, alle ore 17, con il penultimo

incontro delle *“Letture al Giardino”* presso il Centro Sociale Il Giardino

(Giardini Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Roma, Figline). Protagonista di

questo appuntamento *Svetlana Aleksievič (premio Nobel per la Letteratura

nel 2015)* *con “Preghiera per Černobyl’”, pluripremiato reportage

narrativo pubblicato nel 1997 e una delle fonti principali per la

sceneggiatura della nota serie tv “Chernobyl” trasmessa nel 2019*. La

lettura sarà a cura di Guido Olmastroni. Evento patrocinato da Comune FIV.

Inizierà sempre *giovedì 4 aprile*, alla* palestra NBFI *(via Brodolini 35,

Figline), il *corso di difesa personale “Aikido Self Defence”*, organizzato

da Ki-Aikido Budokan con il patrocinio del Comune FIV per fornire le

conoscenze necessarie a difendersi in situazioni di pericolo. Le lezioni si

terranno *ogni giovedì fino al 30 maggio* dalle 19.30 alle 21 e le

iscrizioni (costo 90 euro) rimarranno aperte fino al 15 aprile: parte del

ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Lettera 8.

Proprio *giovedì 4 aprile *si terrà la prima giornata del *Festival del

Cibo Internazionale*. Fino a *domenica 7 aprile*, in *piazza Marsilio

Ficino* a Figline si potranno trovare *food truck* e postazioni dedicate a

specialità culinarie provenienti dalle più svariate nazioni, birra

artigianale proveniente dai migliori birrifici d’Italia e del mondo e dolci

tipici della tradizione italiana e internazionale. Gli stand saranno

aperti: *giovedì 4 aprile con orario 18-24* e *da venerdì 5 a domenica 7

aprile con orario 12-24*. Evento organizzato da Centro Commerciale Naturale

Il Granaio, Colleventi, International Street Food e AIRS – Ristoratori di

Strada e patrocinato dal Comune FIV. Ingresso gratuito. Per info,

*Venerdì 5 aprile*, alle ore 17.45, si svolgerà poi l’*ultimo concerto *del

*7°* *Festival Pianistico Ficiniano 2023-24*, organizzato dall’*Istituto

Paritario Marsilio Ficino*. Ad esibirsi, in questa occasione, sarà il *Maestro

Francesco Zampi* nell’Aula di Musica dell’Istituto (piazza San Francesco

10). La partecipazione è gratuita.

Sempre *venerdì 5 aprile*, si terrà la prima delle due giornate di *corso

per la potatura dell’olivo* con il tecnico olivicolo Paolo Mori,

organizzato dalla Casa della Civiltà Contadina di Gaville (in occasione del

50° anniversario della Fondazione del Museo delle Civiltà Contadine) e il

Frantoio Masaccio di Reggello in collaborazione con Circolo Arci di Gaville

con il patrocinio del Comune FIV. Venerdì 5 aprile ore 21, presso il *Circolo

Arci di Gaville* si terrà la *lezione teorica* (partecipazione gratuita e

prenotazione obbligatoria), mentre la *prova pratica in campo* si

svolgerà *domenica

7 aprile* alle ore 15 presso la *Pieve di Gaville* con partecipazione è

libera e gratuita (nell’occasione, la Casa della Civiltà Contadina resterà

*Sabato 6 aprile invece*, presso la *Biblioteca Comunale “Marsilio Ficino”*

di Figline (via Locchi 15), tornano gli eventi del programma di *“Primavera

in Biblioteca 2024”*. Alle ore 10, nuovo appuntamento con *“Yoga è natura”*,

dove la pratica dello yoga incontra l’osservazione della natura, per capire

il mondo e noi stessi divertendosi: iniziativa a cura de Il mondo di

Francesca e rivolta a un *pubblico tra i 6 e i 10 anni*. Si consiglia di

indossare abbigliamento comodo (ad esempio tuta da ginnastica e calzini

antiscivolo) e, per questioni igieniche, è richiesto ai partecipanti di

portare il proprio tappetino antiscivolo*.* *Prenotazione obbligatoria* al

seguente link: https://www.fiv-eventi.it/?post_type=eventi&p=18539.

Alle ore 15.30, sarà il turno del laboratorio didattico *“La stagione dei

profumi”*, *laboratorio olfattivo per 6-10 anni *d’età. Fragranti,

fruttati, dolci, pungenti: quali sono i profumi della natura e come

possiamo imparare a utilizzarli? *Prenotazione obbligatoria *al link:

https://www.fiv-eventi.it/?post_type=eventi&p=18546.

Per info sui singoli eventi del programma “Primavera in biblioteca”,