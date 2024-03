PAPA. MORGANTE (FDI): LO RINGRAZIO PER APPELLO SU BAMBINI

(AGENPARL) - Roma, 31 Marzo 2024

“Non possiamo non ascoltare il messaggio di Papa Francesco. Anche in questo giorno il Santo Padre non dimentica le categorie più deboli come i bambini. ‘Addirittura alcuni non vedono neanche la luce’ ha detto. E ha chiesto di tutelare quelli che muoiono di fame, che non hanno la possibilità di accedere alle cure essenziali, che sono vittime di abusi e violenze. Ho deciso di impegnarmi in politica anche per difendere i valori non negoziabili, primo fra tutti la vita. Per questo lo ringrazio e credo che tutti debbano ascoltare il suo appello”. Lo ha detto il deputato Maddalena Morgante, responsabile nazionale del dipartimento famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.

