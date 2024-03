Regionali Basilicata, Pepe (Lega): “I lucani non sono degli addormentati, come sostiene lo slogan di Marrese”

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

sab 30 marzo 2024 "Che un candidato alle elezioni regionali lucane esprima un parere critico,

anche ruvido, verso un suo competitor, ci può stare. Il diritto di critica

è sacro. Ma che un candidato alla presidenza della Regione Basilicata

offenda con un maldestro messaggio elettorale la popolazione che vorrebbe

governare, mi sembra inaccettabile. Marrese si mostra sorridente su

manifesti con lo slogan ‘Svegliamo la Basilicata’. Dunque, ritiene che

cittadini ed elettori siano degli addormentati che avrebbero bisogno di

qualcuno che li ridesti per fare la scelta giusta alle urne”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“In un Paese democratico non c’è bisogno che le coscienze siano

eterodirette da nessun risvegliatore. I lucani sapranno decidere

autonomamente e democraticamente a chi affidare il proprio futuro.

Personalmente, diffiderei da chi dovesse ritenermi civicamente sonnolento o

dovesse ritenere dormiente un’intera regione. È il caso di dire che non lo

voterei neanche con gli occhi chiusi. Qui l’unica cosa che appare sopita è

il programma di Marrese, che sembra non accorgersi che il sole è alto da un

pezzo e che sarebbe il caso di proporre una linea politica credibile, al di

là delle boutade malriuscite”.

“Il problema, in verità, è proprio questo. Un linea programmatica definita

non verrà fuori, perché il risvegliatore di sinistra rischierebbe di

irritare i suoi alleati di circostanza ai quali il suo nome è stato imposto

all’ultimo minuto. E siamo certi che se Marrese dovesse tirare fuori un

progetto di governo, emergerebbero incompatibilità politiche marcate con

quanti sono costretti a sostenerlo”.