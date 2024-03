(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

PASQUA – CONTROLLI DEI CARABINIERI IN TUTTA L’AREA DI SAN PIETRO E VIE

LIMITROFE, PER GARANTIRE MAGGIOR SICUREZZA AI TURISTI CHE AFFOLLANO LE

STRADE, IN VIRTU’ DELLE FESTE PASQUALI. 2 PERSONE ARRESTATE E 2 DENUNCIATE.

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei

Carabinieri C.I.O. del Reggimento “Lazio”, hanno svolto un servizio di

controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e

degrado, volto a garantire maggior sicurezza ai turisti che affollano in

questi giorni le strade della Capitale, in virtù delle celebrazioni

Pasquali, in tutta l’area di “San Pietro” e zone limitrofe.

Nella circostanza, i Carabinieri hanno arrestato due fratelli romeni di 21 e

23 anni, sorpresi e bloccati sulla scalinata della fermata metropolitana

“Ottaviano”, subito dopo aver asportato il contenuto di uno zaino di un

cittadino italiano che non si era accorto di nulla. La refurtiva è stata

recuperata e restituita alla vittima.

Sempre gli stessi Carabinieri, qualche ora dopo hanno denunciato alla

Procura della Repubblica per i Minorenni, due 15enni, per detenzione ai fini

di spaccio di sostanze stupefacenti poiché sorpresi con 21 g di hashish e 45

g di marijuana.

Nel corso dei medesimi controlli sono stati identificati altri due minorenni

di 16 e 17 anni, trovati in possesso di modiche dosi di marijuana e hashish

e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di

sostanze stupefacenti.

Sanzionati anche tre cittadini stranieri di età compresa tra 33 e i 40 anni,

per l’inosservanza del D.A.C.UR. (Daspo Urbano), con contestuale notifica di

ordine di allontanamento per 48 ore dall’area di San Pietro.

Infine, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente un

cittadino originario della Libia, poiché sorpreso in piazza Pio XII (area

UNESCO) mentre era intento a promuovere tour turistici e contestualmente

sono stati posti sotto sequestro alcuni gadget destinati alla vendita.

Nel corso delle mirate verifiche, i Carabinieri hanno identificato 145

persone, eseguito verifiche su 30 veicoli e elevato una contravvenzione al

codice della strada.

