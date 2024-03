Comunicato stampa – arresto al Brennero

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

Questura di BolzanoQuästur Bozen

Comunicato Stampa del 30 Marzo 2024

Comuni di Vipiteno e Brennero

Controlli Straordinari in ingresso

nel TERRITORIO NAZIONALE

POLIZIA ARRESTA RICERCATO

al suo RIENTRO in ITALIA

Nei 3 giorni scorsi, in vista delle imminenti festività pasquali e secondo le direttive impartite dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori sulla base delle indicazioni ministeriali, personale del Commissariato di P. S. di Brennero ha intensificato i controlli su persone e mezzi in ingresso in Italia, sia presso la Stazione Ferroviaria della località che presso la barriera autostradale di Vipiteno

Nel corso delle attività operative dono state identificate circa 200 persone e controllati oltre 120 veicoli.

In questo contesto nella giornata di ieri sono stati rintracciati, a bordo di un treno EC in ingresso in Italia, 2 cittadini egiziani privi dei requisiti per l’ingresso in territorio nazionale.

Gli stessi, dopo la completa identificazione, sono stati respinti al Confine e consegnati alla Polizia austriaca.

Nella serata di giovedì scorso, inoltre, veniva controllato, a bordo di un veicolo con targa tedesca, un cittadino italiano di 33 anni domiciliato in Svizzera. L’esito delle verifiche nelle banche dati di Polizia faceva emergere un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Messina, relativo ad una condanna ad 1 anno e 11 mesi per reati inerenti agli stupefacenti.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo veniva arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano.

Nei confronti, infine, di un cittadino straniero residente a Trento, identificato quale autore di un furto commesso all’interno di un Esercizio commerciale dell’ ”Outlet Center Brennero”, il Questore ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio per un periodo di 3 anni.