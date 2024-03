CS 2 APRILE GIORNATA MONDIALE AUTISMO

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 Comunicato Stampa

2 APRILE 2024 GIORNATA MONDIALE DELL’AUTISMO

Pordenone, 29/03/2024

Il 2 aprile è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dalle Nazioni Unite per far luce su una condizione sempre più diffusa. L’obiettivo è di contribuire a informare e sensibilizzare sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), con lo scopo ultimo di migliorare la qualità della vita e l’inclusione delle persone autistiche e delle loro famiglie.

L’autismo è una condizione di natura neurobiologica che provoca difficoltà nella comunicazione e nell’interazione sociale e la presenza di comportamenti ristretti e stereotipati. A questi sintomi basilari

spesso si accompagnano anche problemi sensoriali, disarmonie motorie e cognitive, scarse capacità di

autonomia personale e sociale, ovvero condizioni che possono avere pesanti ricadute non solo in chi

ne è affetto, ma anche nell’intero nucleo familiare. L’autismo è una condizione che dura tutta la vita, tuttavia una diagnosi precoce e l’inizio altrettanto precoce di un intervento educativo/riabilitativo appropriato possono modificare significativamente la qualità della vita.

Nella fascia di età dei 7 – 8 anni negli USA si è calcolata la prevalenza di 1 caso di ASD ogni 36 bambini (Centers for Disease Control and Prevention). Questi dati testimoniano l’urgenza di dotarsi, da parte degli Stati, di politiche attive per tutelare e integrare le persone con autismo e le loro famiglie.

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, in occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, organizza una serie di iniziative che si terranno tra marzo e aprile, con le quali intende dare il proprio contributo per sensibilizzare l’opinione pubblica, aiutare famiglie e operatori, divulgare informazioni scientificamente corrette e aggiornate.

LE INIZIATIVE: “Marcia in blu” per l’autismo

Evento diffuso e solidale ideato da Fondazione Bambini e Autismo Onlus, a partire dal 1° marzo 2024

Per partecipare basta CAMMINARE O CORRERE, da soli o in compagnia, indossando QUALCOSA DI BLU, colore simbolo dell’autismo, e COMUNICARLO nel form su http://www.bambinieautismo.org indicando il numero dei km percorsi e il Comune dove si è marciato. Ciascuno sarà libero di scegliere il luogo, il giorno, o i giorni, in cui marciare e il numero di km.

Una FOTO della propria partecipazione potrà essere pubblicata nel proprio profilo Facebook con l’hashtag #marciainblu2024. Le foto diffuse saranno condivise dagli organizzatori nella pagina Facebook ufficiale dell’evento @marciainblu Alla marcia è associata una raccolta fondi a favore di Fondazione Bambini e Autismo attraverso una donazione libera:

nella causale “marcia in blu 2024”) oppure

• con PAYPAL su “www.bambinieautismo.org” oppure

• contattando uno degli ambasciatori indicati su “www.bambinieautismo.org”.

Ci dedicheranno i loro chilometri anche la “Pasquetta Run 2024”, organizzata a San Cassiano di Brugnera (PN) dall’Associazione “Festa del Vino” il 1° aprile, e la “50a Marcia delle Stradelle” che si terrà il 7 aprile a Brugnera (PN), organizzata dal Gruppo Marciatori Maron, in collaborazione con A.F.D.S. Maron e Associazione Festeggiamenti Maron con il patrocinio del Comune di Brugnera.

Libri, cinema e mostre

2 APRILE, ORE 21:00 – CINEMAZERO, PORDENONE

Firmacopie e presentazione del nuovo libro “La Valigia Blu” e proiezione del film “Sul Sentiero Blu”

Il libro, scritto da Cinzia Raffin e Alessandra Convertini rispettivamente Direttrice Scientifica e membro del team clinico di Fondazione Bambini e Autismo Onlus, accompagna lettori e lettrici alla scoperta delle strategie più utili ed efficaci per organizzare un viaggio con e per persone con autismo.

A seguire il film “Sul Sentiero Blu” di Gabriele Vacis. Un gruppo di giovani con autismo, 9 giorni e 200

chilometri da percorrere a piedi. Con loro ci sono educatori e medici. I giovani partono per un viaggio che

ha come meta finale Roma e che sarà di grande aiuto nella gestione di difficoltà ed emozioni.

INFORMATERRITORIO

L’esperto risponde

Il 2 aprile, dalle 10:30 alle 12:30, e dalle 14:30 alle 17:30 sarà attivo il servizio telefonico gratuito “L’esperto

Info point

Il 2 aprile dalle 10:00 alle 16:30 a Pordenone in piazzetta Cavour con materiale informativo e prodotti dell’Officina dell’arte, a cura dei volontari e del team di Fondazione Bambini e Autismo ONLUS.

“Porte aperte in Fondazione”

Incontri di sensibilizzazione

Lungo il mese di marzo e aprile, incontri di sensibilizzazione e informazione per scuole e associazioni.

Per una città sempre più autism friendly.

————————————————–