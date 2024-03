CS/PASQUA, USIC DONA UOVA A BAMBINI OSPEDALE LOCRI

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024

*PASQUA, USIC DONA UOVA A BAMBINI OSPEDALE LOCRI*

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – Segreteria della Calabria – ha

donato un grande numero di uova di Pasqua ai bambini malati ricoverati nel

Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Locri. Nell’occasione, il Segretario

Generale dell’USIC Calabria, Andrea Calarota, con altri componenti della

Segreteria Regionale ed i Segretari Reggini del Sindacato, Luigi Zeccardo e

Francesco Spartà, sono stati accolti dal Primario del Reparto, Dott. A.

Musolino, e dal Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, S.E.R. Mons.

Francesco Oliva.

Questo gesto solidale ha portato un sorriso sui volti dei bambini e delle

loro famiglie, rendendo così la Pasqua un po’ più speciale per tutti loro.

“La generosità e la solidarietà dimostrate dall’USIC – ha detto il

professor Musolino – ha reso possibile donare un momento di gioia e

felicità a chi sta affrontando momenti difficili. Grazie a gesti come

questo, si dimostra che la comunità è unita e pronta ad aiutarsi

reciprocamente nei momenti di bisogno”.

Durante l’evento, il Segretario Generale USIC Calabria, Andrea Calarota ha

detto : “Dobbiamo unire le nostre forze e fare la nostra parte per cercare

di alleviare le preoccupazioni e le difficoltà dei più piccoli, specie di

coloro che, purtroppo, sono ricoverati e trascorrono questo particolare

periodo dell’anno lontano dai loro familiari, amici e giochi”.

S.E.R. Mons. Oliva, nel ringraziare l’USIC per la lodevole iniziativa, ha

dichiarato: “Siamo profondamente commossi ed emozionati nel poter portare

un sorriso ai volti dei piccoli pazienti ricoverati in ospedale in

occasione della Pasqua. Le uova di cioccolata sono un simbolo di gioia e

speranza, e siamo grati per poter donare un momento di gioia ai bambini che

stanno affrontando momenti difficili. Che questa donazione possa portare un

po’ di conforto e serenità durante il periodo pasquale, e che possa ridare

un po’ di speranza a chi ne ha più bisogno. Che la Pasqua sia un momento di

rinascita e di speranza per tutti”.

