Studenti dell’Università di Innsbruck dal pres. Schuler

Un gruppo di studenti e studentesse del corso di laurea in diritto italiano, guidato dalla prof.ssa Esther Happacher, a colloquio con il pres. Schuler su “Lupo e orso tra Consiglio e amministrazione provinciale – Uno sguardo alla pratica”.**

Un gruppo di studenti e studentesse del corso di laurea in diritto italiano dell’Università di Innsbruck è stato accolto ieri in Consiglio provinciale dal presidente Arnold Schuler per un particolare confronto: il tema di interesse dei giovani partecipanti all’incontro promosso da El§A – The European Law Student’s Association di Innsbruck era, infatti, “Lupo e orso tra Consiglio e amministrazione provinciale – Uno sguardo alla pratica”. Come spiegato dalla prof.ssa Esther Happacher, che ha ringraziato per l’accoglienza in Consiglio, l’interlocutore era stato scelto per la sua esperienza prima come assessore all’Agricoltura, foreste, turismo e protezione civile e ora come presidente dell’Assemblea provinciale.

Il pres. Schuler ha quindi ripercorso gli eventi degli ultimi 10 anni, dalle prime tracce della presenza del lupo in provincia fino alla situazione attuale, evidenziando la complessità del tema a livello giuridico – tra Convenzione di Berna, Direttiva Habitat della UE e relativa applicazione da parte degli Stati membri-, a livello politico, e soprattutto a livello emozionale, con gli animalisti da un lato e i contadini dall’altro. “Attualmente ci troviamo in una difficile situazione: da un lato il piano giuridico non ancora chiarito, con il più recente parere dell’Avvocata generale della Corte di giustizia UE che non lascia presagire nulla di buono, dall’altro le enormi aspettative degli allevatori”, così Schuler. Egli ha inoltre sottolineato la necessità dei prelievi e della regolamentazione della popolazione attuale “con un approccio pragmatico, come già avvenuto per la marmotta e il cormorano: questo richiede però la collaborazione e la comprensione di tutti”.

Dimostrando grande interesse per il tema, i giovani universitari hanno quindi posto una serie di domande riguardanti diversi temi specifici, dalle misure di tutela del bestiame ai progetti pilota, passando per i rimborsi per i capi di bestiame soppressi, eventuali prelievi illegali e la diffusione degli ibridi.

