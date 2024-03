(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Codice strada: Barbagallo (Pd), accolto nostro odg su auto storiche da collezione

“Accolto il nostro ordine del giorno al ddl sul codice della strada che impegna il governo ad intervenire tempestivamente per sanare l’anomala situazione relativa al rilascio del certificato di rilevanza storica per garantire l’attribuzione solo ed esclusivamente a veicoli che rispettano i requisiti indicati dalla Direttiva Europea. Oggi, infatti, l’80 per cento del parco certificato come storico risulta usato quotidianamente e per assolvere alle normali funzioni di trasporto, in netto contrasto con quella che è la ratio della norma in cui l’esenzione è pensata per auto da esibizione con poche uscite l’anno e pochissimi chilometri da percorrere”. Così il deputato dem Antonhy Barbagallo, capogruppo Pd in commissione Trasporti.

