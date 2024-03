(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]

Camera, Pd vota contro società in house, scelta sbagliata e divisiva

“I componenti del gruppo parlamentare del Pd nell’ufficio di presidenza della Camera hanno votato contro la proposta di costituzione della nuova società in house di Montecitorio esprimendo molte perplessità e dubbi sulla scelta sia da un punto di vista giuridico che economico”. Così il segretario di presidenza della Camera, Stefano Vaccari, che sottolinea: “i fondi che serviranno per finanziare la costituzione della nuova società in house – per cui sarà necessaria a breve l’approvazione di una variazione del bilancio della Camera di oltre 1,5 milioni di euro – potevano essere utilizzati, da subito, per dare maggiori garanzie e risorse ai lavoratori in somministrazione a partire dal rinnovo dei contratti di appalto. Si è scelta invece una strada incerta anche in merito alle future retribuzioni e garanzie per i dipendenti della nuova società. Peraltro – sottolinea Vaccari – il perimetro dell’investimento non è ancora chiaro, così come saranno tutte da verificare le future scelte sulla governance. È inoltre molto grave – prosegue – che su una scelta così fondamentale per gli assetti e la gestione dei servizi della Camera non vi sia stata la volontà di trovare un’unanime convergenza nell’Ufficio di presidenza e nel Collegio dei questori, che si sono invece divisi. Quando – sottolinea – sulle scelte di bilancio c’è sempre stata storicamente un’unanime condivisione. Siamo davanti a una forzatura e un pericoloso precedente, che politicizza il normale funzionamento di un’istituzione super partes come la Camera e rischia di condizionare anche le scelte sui prossimi passaggi sul bilancio interno”.

Roma, 26 marzo 2024