MO. Zingaretti, dal Consiglio Sicurezza un passo verso pace

Per la prima volta il Consiglio di Sicurezza dell’Onu riesce a chiedere il cessate il fuoco. Anche gli Usa non mettono il veto. Un passo deciso verso una tregua per i civili palestinesi. Ora anche per il bene di Israele, Netanyahu cambi politica o cambi mestiere e si dimetta. Hamas non si ferma solo con le armi, ma con una vera politica della pace e della sicurezza.”

Così il deputato del Pd Nicola Zingaretti.

