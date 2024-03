(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 M.O., M5S: IMPEGNO PROSEGUE DOPO MISSIONE RAFAH

Italia e Ue facciamo pressione su Israele perché rispetti risoluzione Onu

ROMA 25 MAR – “Alla presenza di Associazione delle Ong Italiane, Assopace Palestina, Amnesty International Italia e Arci, si è tenuto oggi a Roma un momento di restituzione della missione compiuta dalla delegazione italiana di ritorno da Rafah. L’impegno preso da parte dei parlamentari che hanno preso parte all’iniziativa è stato quello di lavortare in Parlamento per sollecitare un cessate il fuoco immediato a Gaza, come richiesto oggi dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, e il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte italiana. Il governo Netanyahu non può rifiutarsi di rispettare la risoluzione Onu e il governo italiano e l’Unione europea devono esecutare ogni forma di pressione affinché questo avvenga”.

Lo dichiarano i parlamentari del Movimeto 5 Stelle Stefania Ascari, Carmela Auriemma e Dario Carotenuto.

