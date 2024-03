(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 INCHIESTA PERUGIA, SILVESTRI (M5S): DESTRA NON SA COSA SIA LA DEMOCRAZIA

ROMA, 25 marzo – “I continui attacchi in commissione Antimafia della Destra a Cafiero De Raho, non sono solo sguaiati e inaccettabili, ma evidenziano anche le profonde difficoltà da parte del governo Meloni nel comprendere cosa sia la democrazia. Cercare di zittire una persona del valore di De Raho, nonché accusarlo in modo subdolo di responsabilità evidentemente non sue, tradisce una totale mancanza di rispetto delle istituzioni, delle quali, evidentemente, questa Destra ha paura”.

Così il capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri

