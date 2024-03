AUN 25 MARZO 2024 (pag.1+foto)

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

PNRR in sanità: inaugurato a Villa Umbra il percorso formativo

manageriale per la valorizzazione delle risorse

(aun) – Perugia, 25 mar. 024 – Un percorso formativo dedicato al

personale apicale del Servizio Sanitario per l’abilitazione e il

potenziamento delle abilità manageriali e digitali indispensabili

per la messa a terra delle progettualità del PNRR, il Piano

nazionale di ripresa e resilienza.

È questo il macro obiettivo del corso di formazione manageriale

promosso dalla Regione Umbria e organizzato dalla Scuola Umbra di

Amministrazione Pubblica, finalizzato allo sviluppo delle

competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del

personale del servizio sanitario.

Il corso, inaugurato sabato 23 marzo alla presenza

dell’assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali,

Luca Coletto, e al direttore regionale della Sanità, Massimo

D’Angelo, è finanziato dal PNRR all’interno della sub misura M6C2

“2.2 c “Sviluppo delle competenze tecniche- professionali,

digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” – sub-

misura: “corso di formazione manageriale”, ed è diretto a 32

“middle manager” provenienti da diversi ambiti professionali del

sistema sanitario regionale umbro.

Durante la presentazione, affidata a Valerio Vergadoro,

responsabile scientifico del corso, e Sonia Ercolani, responsabile

dell’area formativa della Scuola Umbra di Amministrazione

Pubblica, è stato sottolineato come il percorso formativo intenda

fornire competenze manageriali utili alla realizzazione e alla

gestione dei nuovi modelli assistenziali (in primis la riforma del

territorio), quelle relative alle innovazioni digitali e

tecnologiche (telemedicina, fascicolo sanitario elettronico su

tutti) e supportare i corsisti stessi nelle fasi di realizzazione

del PNRR.

“Riteniamo doveroso – afferma l’assessore regionale, Luca

Coletto – fornire alle figure apicali della sanità umbra una

cassetta degli attrezzi pratica sugli approcci gestionali ma

introdurre anche una nuova cultura della managerialità. Nel nuovo

riassetto che sposta il baricentro dei servizi verso i territori –

prosegue Coletto -, siamo chiamati a investire risorse economiche

importanti e formare capitale umano all’interno di paradigmi

completamente diversi da quelli che attualmente conosciamo. In tal

senso questo percorso formativo rappresenta una buona prassi a

livello nazionale”.

“Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – dice Marco Magarini

Montenero, amministratore unico – è da sempre all’avanguardia

sulla formazione manageriale in sanità a livello nazionale.

Proprio il tema gestionale e organizzativo rappresentano i nodi

critici del sistema sanitario. Questo corso – conclude Magarini –

ci dà l’occasione di imprimere un nuovo impulso culturale, prima

che operativo, per formare manager non solo competenti ma anche

consapevoli del loro ruolo”.

