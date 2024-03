(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

SANTANCHE’, TREVISI (M5S): E’ IN GIOCO CREDIBILITA’ ISTITUZIONI, FACCIA PASSO INDIETRO

Roma, 23 mar. – “Sul caso Santanchè le nostre istituzioni si giocano troppo in termini di credibilità. Leggo discorsi astrusi sul garantismo: qui nessuno vuole sostituirsi ai magistrati e esprimere verdetti. Il discorso è di mero contenuto politico: le accuse sono troppo gravi per far sì che il governo si tenga nel team tali ombre. Inoltre c’è l’aggravante delle troppe frottole raccontate da Daniela Santanchè di fronte all’aula del Senato: il Parlamento non è un bar, dove si può mistificare la realtà. Meloni deve tenere conto anche di questo. La pandemia la ricordiamo tutti come uno dei momenti più complessi e spiazzanti delle nostre vite: pensare che si sia giocato con la Cassa Covid è raccapricciante. La Santanchè faccia un passo indietro subito, ne va della dignità dell’istituzione governo”. Così in una nota il senatore M5s Antonio Trevisi.

