LAVORO: MARTEDÌ E MERCOLEDÌ CAGLIARI OSPITA LA TAPPA FINALE DEL JOB DAY 2024

Ingresso pedonale lato CONI (Piazza Efisio Puddu)

ore 09:00

Apertura ingresso pedonale lato CONI (Piazza Efisio Puddu)

ore 09:30

Apertura degli spazi espositivi e inizio delle attività

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE

PADIGLIONE G

Martedì 26 marzo 2024 ore 10:30

Cerimonia di inaugurazione alla presenza della

Direttrice Generale ASPAL Maika Aversano, dell’Assessorato

regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione

e sicurezza sociale e delle Autorità.

Esibizione degli allievi del Conservatorio di musica di Cagliari

Giovanni Pierluigi da Palestrina.

PROGRAMMA CONVEGNI*

PADIGLIONE D – SALA SULIS

Martedì 26 marzo 2024

10:00 – 11:00 Direzione cambiamento

idee, connessioni, vita. Incontro con persone che vivono il loro sogno.

MATTEO FLORA, Imprenditore, docente universitario, comunicatore

Vi presento il vostro futuro (e le Intelligenze Artificiali)

Convegno istituzionale

11:30 – 13:30 Politiche per il lavoro, formazione e inclusione: le sinergie nazionali e regionali

per le sfide future

Introduce e modera

UMBERTO PALUMBO – inviato Panorama Sardo

Saluti Istituzionali

Interventi

ll mercato del lavoro del futuro: il sistema produttivo territoriale e le norme nazionali.

Relatore: MASSIMO TEMUSSI – Direttore Generale delle politiche attive del lavoro, dei

servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione – Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali

Politiche del lavoro e politiche sociali: le novità del 2024 ed il ruolo dei servizi per

l’impiego. Relatore: ROMANO BENINI – esperto Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali

Le strategie della formazione professionale in Sardegna. Relatore: EUGENIO

ANNICCHIARICO – Direttore Generale Assessorato regionale del lavoro, formazione

professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Regione Autonoma della Sardegna

L’esperienza dei Job Day Sardegna: la risposta del territorio e la partecipazione degli

utenti GOL e SFL. Relatrice: MAIKA AVERSANO – Direttrice Generale ASPAL.

Workshop

15:00 – 17:00 Nuove tecnologie, incentivi e inclusione: focus 2024

a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Introduce e modera

UMBERTO PALUMBO – inviato Panorama Sardo

Interventi:

Ispettorato Nazionale Lavoro

I sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro – Art. 4 della Legge n. 300/1970

(Statuto dei Lavoratori). Relatrice: Rita Pireddu – Ispettorato d’Area Metropolitana di

Cagliari-Oristano.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Incentivi occupazionali: gli esoneri contributivi in vigore nel 2024. Relatore:

ALESSANDRO GAETANI – Dirigente della Direzione generale delle politiche attive del

lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione MLPS

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità: buone prassi e sperimentazioni.

Relatrice: LOREDANA CAFARDA- Dirigente della Direzione generale delle politiche

attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione MLPS.

* I convegni saranno trasmessi anche in live streaming

PADIGLIONE D – SALA ZEDDA

Martedì 26 marzo 2024

9:30 – 10:30 orientaMenti

Orientamento post diploma per gli studenti. Conduce Stefano Cucca, esperto in economia

sostenibile. Un incontro di orientamento sui percorsi di istruzione e sulle opportunità

professionali post diploma. Intervengono studenti dell’Università di Cagliari con le loro

testimonianze.

Esibizione degli allievi del Conservatorio di musica di Cagliari Giovanni Pierluigi da

Palestrina.

10:45 – 11:45 aspal4Future

Un viaggio nel mondo dell’innovazione con StartUp e il Sistema ITS Academy. Conduce

Davide Curreli formatore, educatore e coach. Un viaggio alla scoperta di storie di innovatori

e di start up di successo, con testimonianze di chi, a partire da percorsi professionalizzanti

del Sitema ITS Academy Sardegna, ha trovato la sua strada.

Esibizione degli allievi del Conservatorio di musica di Cagliari Giovanni Pierluigi da

Palestrina.

12:00 – 13:00 Direzione cambiamento

Idee, connessioni, vita! Incontro con persone che vivono il loro sogno. Kry Fisso Ridendo

(Cristian Basciu) incontra: ANDREA ARRU, Attore; MANU INVISIBLE, Artista.

Mercoledì 27 marzo 2024

9:30 – 10:30 orientaMenti

Orientamento post diploma per gli studenti. Conduce Stefano Cucca, esperto in economia

sostenibile. Un incontro di orientamento sui percorsi di istruzione e sulle opportunità

professionali post diploma. Intervengono studenti dell’Università di Cagliari con le loro

testimonianze.

10:45 – 11:45 aspal4Future

Un viaggio nel mondo dell’innovazione con StartUp e il Sistema ITS Academy. Conduce

Davide Curreli formatore, educatore e coach. Un viaggio alla scoperta di storie di innovatori

e di start up di successo, con testimonianze di chi, a partire da percorsi professionalizzanti

del Sitema ITS Academy Sardegna, ha trovato la sua strada.

12:00 – 13:00 Direzione cambiamento

Idee, connessioni, vita! Incontro con persone che vivono il loro sogno. Kry Fisso Ridendo

(Cristian Basciu) incontra: ANDREA MUZII, Campione mondiale di memoria.

* I convegni saranno trasmessi anche in live streaming

PALAZZO DEI CONGRESSI – SALA B

Martedì 26 marzo 2024

12:00 – 13:00 cross the line!

Europe for youth conducono Massimiliano Melis consulente EURES, Francesca Pasini

Consulente EURES, Paola Sarais Referente EURES/Eurodesk.

Incontro incentrato sulle opportunità e gli strumenti per fare un’esperienza formativa o

lavorativa a livello europeo: dal corpo europeo di solidarietà alle opportunità di scambio

offerte dal Programma Erasmus+ a quelle di lavoro offerte dalla rete EURES.

Mercoledì 27 marzo 2024

12:00 – 13:00 cross the line!

Europe for youth conducono Massimiliano Melis consulente EURES, Francesca Pasini

Consulente EURES, Azzurra Fancellu Operatore mobilità transnazionale.

Incontro incentrato sulle opportunità e gli strumenti per fare un’esperienza formativa o

lavorativa a livello europeo: dal corpo europeo di solidarietà alle opportunità di scambio

offerte dal Programma Erasmus+ a quelle di lavoro offerte dalla rete EURES.

PROGRAMMA SEMINARI

PALAZZO DEI CONGRESSI – SEMINARI SALA C1

Seminari di approfondimento su orientamento al lavoro, strumenti operativi a supporto della ricerca attiva

del lavoro e approfondimenti su servizi specifici, guidati dagli operatori dei Centri per l’Impiego.

Martedì 26 marzo 2024 Mercoledì 27 marzo 2024

9:30 – 10:15 Definire il mio obiettivo professionale: raggiungo la mia meta.

Indicazioni e metodologie utili alla definizione di un obiettivo professionale finalizzata alla

gestione proattiva delle scelte e ricerca attiva di lavoro.

10:35 – 11:20 Il Digital Mindset

Il Digital Mindset è la capacità di sviluppare una mentalità, un’attitudine al cambiamento e ai

ritmi frenetici imposti dalla trasformazione digitale. Quale sfida per i giovani e le aziende?

11:40 – 12:30 Mi presento. Come individuare e valorizzare le soft skills.

Indicazioni e metodologie utili alla acquisizione di una maggiore consapevolezza per la

definizione, implementazione e valorizzazione delle proprie competenze con particolare

riguardo alle competenze trasversali.

12:30 – 14:30 PAUSA

14:30 – 15:15 Il tirocinio come opportunità di inserimento per tutti

Il tirocinio come strumento di inserimento nel mondo del lavoro e come strumento di

inclusione e orientamento.

15:30 – 16:15 Il sito Sardegna Lavoro e la Borsa Lavoro: istruzioni per l’uso.

Supporto per l’incontro domanda offerta di lavoro – Come candidarsi agli annunci di lavoro

di Borsa Lavoro Sardegna.

16:30 – 17:15 L’inclusione sociale come volano di sviluppo aziendale.

L’inclusione tra normativa e opportunità.

PALAZZO DEI CONGRESSI – SEMINARI SALA C2

Seminari di approfondimento su orientamento al lavoro, strumenti operativi a supporto della ricerca attiva

del lavoro e approfondimenti su servizi specifici, guidati dagli operatori dei Centri per l’Impiego.

Martedì 26 marzo 2024 Mercoledì 27 marzo 2024

9:30 – 10:15 Creare un’impresa vincente.

Gli incentivi per mettersi in proprio. Dall’idea alla realtà d’impresa: riflessioni,

problematiche, ostacoli e opportunità. Tutti gli incentivi per realizzare un sogno.

10:35 – 11:20 L’immagine professionale, il dress code, il personal branding:

non solo dettagli!

Come comunicare in modo efficace la propria immagine (professionale).

11:40 – 12:30 Il tuo futuro lo decidi tu, la previdenza ti accompagna. Scopri quali sono i

tuoi diritti e i tuoi doveri. Qualunque scelta tu faccia. (a cura dell’INPS).

Per promuovere una miglior comprensione della cultura assicurativa e previdenziale per

una visione del futuro più consapevole attraverso attività e giochi a quiz.

12:40 – 14:30 PAUSA

14:30 – 15:15 Mi presento. Come individuare e valorizzare le soft skills.

Indicazioni e metodologie utili alla acquisizione di una maggiore consapevolezza per la

definizione, implementazione e valorizzazione delle proprie competenze con particolare

riguardo alle competenze trasversali.

15:30 – 16:15 L’immagine professionale, il dress code, il personal branding: non solo

dettagli.

Come comunicare in modo efficace la propria immagine (professionale).

16:30 – 17:15 Il digital mindset

Il Digital Mindset è la capacità di sviluppare una mentalità, un’attitudine al cambiamento e ai

ritmi frenetici imposti dalla trasformazione digitale. Quale sfida per i giovani e le aziende?

PALAZZO DEI CONGRESSI – SEMINARI SALA B

Seminari, convegni e workshop sui temi più attuali del mondo del lavoro, condotti da ASPAL e dai partner

del Job Day Sardegna.

Martedì 26 marzo 2024 Mercoledì 27 marzo 2024

9:45 – 10:35 ENGINEERING

Intelligenza artificiale e mondo del lavoro.

L’Intelligenza Artificiale sembra destinata a rivoluzionare le nostre abitudini e con esse il

mondo del lavoro. Secondo qualcuno si tratta di una minaccia, per altri sarebbe una

grande opportunità. Il Competence Center Lavoro di Engineering riflette su questi

cambiamenti, provando a fare luce sugli impatti dell’IA nel mondo del lavoro e della

formazione professionale.

10:50– 11:40 ASPAL

Definire il mio obiettivo professionale: raggiungo la mia meta.

Indicazioni e metodologie utili alla definizione di un obiettivo professionale finalizzata alla

gestione proattiva delle scelte e ricerca attiva di lavoro.

12:00– 13:00 ASPAL

cross the line! Europe for youth (convegno)

Incontro incentrato sulle opportunità e gli strumenti per fare un’esperienza formativa o

lavorativa a livello europeo: dal corpo europeo di solidarietà alle opportunità di scambio

offerte dal Programma Erasmus+ a quelle di lavoro offerte dalla rete EURES.

Martedì 26 marzo 2024

15:00 – 15:50 CONFPROFESSIONI

Le professioni del futuro

Panoramica sull’evoluzione delle professioni e presentazione di quelle più richieste.

16:10 – 17:00 FEDERMANAGER

Come diventare un manager aziendale: caratteristiche e competenze

Presentazione della figura del manager aziendale, come di diventare manager, di cosa si

occupa, caratteristiche e competenze.

Mercoledì 27 marzo 2024

15:00 – 15:45 ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE RAS

Il servizio civile universale. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri. Cos’è il Servizio

Civile Universale, perché sceglierlo. Origini ed evoluzione. Chi può diventare Operatore

Volontario e come. Durata, soggetti coinvolti. Opportunità ed offerte. Settori di intervento.

16:15 – 17:00 INAPP

La valutazione e autovalutazione negli enti di formazione, cosa dicono gli allievi (workshop)

Il workshop intende illustrare il coinvolgimento degli studenti nel processo di valutazione

della qualità della formazione, in particolare nei processi di autovalutazione degli enti di

formazione e con riferimento ai criteri per l’accreditamento.

PROGRAMMA LABORATORI

PALAZZO DEI CONGRESSI – LABORATORI SALA A

I laboratori sono condotti dagli operatori dei Centri per l’Impiego e sono incentrati sugli strumenti più

funzionali ad un’efficace ricerca del lavoro e hanno un approccio particolarmente pratico, con l’utilizzo

ad esempio di giochi di ruolo e simulazioni.

Martedì 26 marzo 2024 Mercoledì 27 marzo 2024

9:45 – 11:00 Un efficace cv nell’era 4.0: idee, strumenti e metodi.

Scrivere un cv nell’era dell’intelligenza artificiale.

11:20 – 12:35 Il colloquio di lavoro: non esiste una seconda occasione per fare una buona

prima impressione. Il colloquio di lavoro: brevi consigli e simulazione.

12:35 – 14:30 PAUSA

14:30 – 15:45 Elevator pitch: mi presento e ti convinco in pochi secondi!

L’arte di presentare se stessi o comunicare un’idea in modo efficace in pochi secondi

16:00 – 17:15 Il problem solving per il miglioramento delle soft skills (per mettersi alla

prova occorre provare!)

Come migliorare la capacità di affrontare le sfide complesse del nuovo mondo del lavoro:

mini simulazione della risoluzione di un problema.

ZOOZs€AO“ZtZ

COLLOQUI

DI LAVORO

AGENZIE FORMATIVE

:’U¢A’9ZtT}A“’

AU:t’wwZ

qA¢¢O’

TtZqZOZ

ȫtAw’t“}Zw€ZO

q#A:OAZU’AȭqtATZqAUZ

wO

wO#

AU:t’wwZ

Z:OA’U¢ȫȬÐȫ#Ȭ

ATqt’w’

‘U}A#A9ZtT¢AZU’

AREA IMPRESE

PADIGLIONE I – SALA A/B/C/D – COLLOQUI DI LAVORO

Le imprese incontrano i candidati sulla base delle offerte pubblicate nel sito http://www.jobdaysardegna.it.

Gli esperti del Servizio imprese dei Centri per l’impiego del territorio sono a disposizione delle aziende

partecipanti per offrire informazione e supporto. Per verificare la posizione dello stand delle aziende con

cui si hanno i colloqui programmati si può consultare la mappa e l’elenco.

PADIGLIONE I – SALA B – AULA IMPRESE

In questo spazio le Imprese ospiti si raccontano attraverso brevi business pitch. Il programma

completo delle presentazioni aziendali è disponibile sugli schermi del padiglione I e presso

la sala imprese.

OPEN DAY FORMAZIONE

PADIGLIONE I – SALA A/B/C/D – AREA FORMAZIONE

I partecipanti al Job Day possono ottenere tutte le informazioni sull’offerta formativa da parte di

Università, ITS Academy, Agenzie formative, Istituti alberghieri del territorio e CPIA.

Per verificare la posizione dello stand degli Enti di formazione si può consultare la mappa e l’elenco allegati.

PALAZZO DEI CONGRESSI – SALA FORMAZIONE

I partecipanti al Job Day possono assistere alla presentazione della propria offerta formativa da

parte di Università, ITS Academy, delegazioni EURES e Agenzie formative.

Martedì 26 marzo 2024

9:30 – 9:50 eForm srl Le figure professionali nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro

9:50 – 10:10 Inetica srl La piattaforma IDGREE: come semplificare le interazioni tra

aziende e lavoratori

10:10 – 10:30 Fondazione Italiana Sommelier La figura e le funzioni del Sommelier

10:30 – 10:50 IknoForm srl Orienteering: quali coordinate per il futuro

10:50 – 11:10 ifold Opportunità post diploma: i corsi IFTS Istruzione e Formazione Tecnica

Superiore

11:10 – 11:30 Università degli Studi di Cagliari L’offerta formativa e i Servizi dell’Università

degli Studi di Cagliari

11:30 – 11:50 Istituto Formazione Franchi Competenze linguistiche del XXI secolo

11:50 – 12:10 Università degli Studi di Sassari Scopri l’Università di Sassari

12:10 – 12:30 Delegazione EURES Paesi Bassi Living and Working in Paesi Bassi

12:30 – 12:50 Delegazione EURES Finlandia Living and Working in Finlandia

12:50 – 13:10 Sistema ITS Academy Sardegna Orienteering: quali coordinate per il futuro

13:10 – 15:00 Video Presentazione degli Enti di Formazione della Regione Sardegna

15:00 – 15:25 Delegazione EURES Repubblica Ceca Living and Working in Repubblica Ceca

15:30 – 15:55 Delegazione EURES Quebec Living and Working in Quebec

16:00 – 16:25 Menti Pratiche srl La formazione per il benessere nelle organizzazioni

16:30 – 18:00 Video Presentazione degli Enti di Formazione della Regione Sardegna.

Mercoledì 27 marzo 2024

9:30 – 9:50 Formimpresa srl Sicurezza sul lavoro: cosa fare per essere in regola. Diritti e

doveri delle parti

9:55 – 10:15 E.R.S.U. I servizi correlati al Diritto allo studio

10:20 – 10:40 Insight Risorse Umane srl Project Management: conoscenze, metodologie

e abilità relazionali

10:45 – 11:05 C.R.E.F.O.G. E-learning: migliorare l’apprendimento attraverso l’innovazione

digitale

11:10 – 11:30 IANNAS Saper cogliere le opportunità di formazione per l’accrescimento delle

competenze

11:30 – 11:50 Università degli Studi di Cagliari L’offerta formativa e i Servizi dell’Università

degli Studi di Cagliari

11:50 – 12:10 Omniaform Presentazione del corso «Operatore di tatuaggi e piercing»

12:10 – 12:30 Federmanager Progetto formativo «Giovani e impresa»

12:30 – 12:50 Delegazione EURES Living and Working

12:50 – 13:10 Delegazione EURES Living and Working

13:10 – 13:30 Sistema ITS Academy Sardegna La formazione post diploma: gli ITS in

Sardegna

13:30 – 15:00 Video Presentazione degli Enti di Formazione della Regione Sardegna

OCCUPATIONAL BAROMETER

PALAZZO DEI CONGRESSI – SALA FORMAZIONE

Mercoledì 27 marzo 2024

14:30 – 16:30 Sperimentazione della metodologia dell’Occupational Barometer, uno

strumento previsionale a breve termine che consente di misurare i mutamenti del mercato

del lavoro. Questa attività, a cura di ASPAL, è destinata al coinvolgimento degli stakeholder.

CENTRO PER L’IMPIEGO

PALAZZO DEI CONGRESSI – ATRIO PIANO TERRA

Gli esperti dei Centri per l’impiego del territorio sono a disposizione dei partecipanti al Job

Day Sardegna per supportarli attraverso i seguenti servizi:

accoglienza

orientamento

accompagnamento al lavoro

attivazione spid

orientamento alla creazione

di impresa

mediazione culturale

collocamento mirato

POSTAZIONE FOTO PROFESSIONALE

PALAZZO DEI CONGRESSI – ATRIO PIANO TERRA

Per tutta la manifestazione sarà possibile usufruire del servizio per la creazione della propria

foto professionale per il curriculum vitae e le piattaforme professionali.

SPAZIO ISTITUZIONI

PADIGLIONE G

In questo spazio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Assessorato

regionale del lavoro, ASPAL, le Forze Armate, tutte le Istituzioni partner del Job Day

Sardegna 2024 e gli ospiti delle delegazioni Eures ed Eurodesk offrono informazioni

e supporto a tutti i partecipanti sulle proprie attività, progetti e servizi.

STAND DELLO SPORT

PADIGLIONE G

Le eccellenze dello sport del territorio incontrano i partecipanti al Job Day Sardegna

per promuovere le proprie attività e i propri progetti.

STAND REALTÀ VIRTUALE

PADIGLIONE I – SALA A

Il partner Job Day Sardegna Engineering offre l’opportunità di sperimentare l’esperienza della

realtà virtuale con un viaggio alla scoperta dei servizi per l’impiego.