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Arte e cultura

PAC, DE CARLO (FDI): FATTI SMENTISCONO AVS

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - “Cristina Guarda guarda, ma non vede. O preferisce ignorare una realtà molto semplice: sulla nuova PAC l’Italia sta portando avanti in Europa una battaglia chiara, per difendere agricoltori, lavoratori e risorse destinate al settore primario. Sulla condizionalità sociale, poi, i fatti parlano da soli: Fai, Flai e Uila hanno ringraziato pubblicamente il ministro Lollobrigida per l’iniziativa assunta in Europa a difesa di questo principio”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato.

“L’Italia ha sostenuto che la nuova PAC debba continuare a garantire centralità all’agricoltura, risorse adeguate, minore burocrazia e tutele per chi lavora. Insieme alla Spagna ha inoltre promosso un’iniziativa perché la condizionalità sociale restasse al centro del confronto europeo, posizione ribadita dal ministro Lollobrigida anche in Consiglio. È quindi curioso ricevere lezioni da chi sceglie di ignorare ciò che l’Italia sta facendo concretamente. Sulla PAC continueremo a difendere gli interessi dell’agricoltura italiana e dei suoi lavoratori. Guarda può fingere di non vederlo, ma i fatti restano fatti”, conclude.

(AGENPARL)
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