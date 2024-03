AUN 23 MARZO 2024 (pag.1)

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

martedì 26 marzo cerimonia di consegna di sette alloggi nell’ex

convento in via Manassei a Terni recuperato dall’ATER

(aun) – Perugia, 23 mar. 024 – Si terrà martedì 26 marzo la

consegna di sette alloggi realizzati nell’ex convento San Pietro,

in via Barnaba Manassei 2, in pieno centro storico a Terni, con un

intervento di recupero dell’intero immobile eseguito dall’ATER,

l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale, e cofinanziato

dalla Regione Umbria.

Le chiavi degli alloggi verranno consegnate ai nuclei familiari

risultati assegnatari a seguito del bando dell’ATER per la

locazione a canone concordato con una cerimonia che si svolgerà

alle ore 12, all’immobile di via Manassei 2.

Interverranno l’assessore regionale alle Politiche della casa,

Enrico Melasecche, il presidente di ATER Umbria Emiliano

Napoletti, il direttore generale di ATER Umbria Marco Larini.

