(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 RUSSIA, INTERGRUPPO LGBTIQ: ORRORE PER REPRESSIONE MOVIMENTO LGBTIQ NELLA RUSSIA SOTTO PUTIN

Roma, 22 mar. – “Assistiamo con orrore all’escalation repressiva in atto in Russia ad opera di Putin. Non pago di far misteriosamente morire i suoi oppositori, come Alexei Navalny, ora fa iscrivere un’intera comunità di persone, ossia il movimento LGBTIQ, nella lista nera dei terroristi. Con questa mossa il regime di Putin ha raggiunto un nuovo livello di disprezzo per i diritti umani. La persecuzione della comunità LGBTIQ rappresenta una grave minaccia alla democrazia e ai valori fondamentali di uguaglianza che sono al fondamento dei rapporti umani e della coesione sociale. Il mondo non può restare in silenzio di fronte a queste violazioni dei diritti umani. Chiediamo al governo italiano di dar seguito all’impegno preso in Parlamento con il voto sulla mozione contro la persecuzione dell’omosessualità nel mondo e fare tutto ciò che è in proprio potere per sostenere la comunità LGBTIQ russa, cui, come intergruppo parlamentare esprimiamo la nostra massima solidarietà, con l’impegno di difendere i loro diritti fondamentali con ogni mezzo a nostra disposizione”.

Così in una nota i componenti dell’intergruppo parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti delle persone LGBTIQ, Alessandra Maiorino, Emma Pavanelli, Ivan Scalfarotto, Marco Pellegrini, Elisa Pirro, Dolores Bevilacqua, Sabrina Licheri.

