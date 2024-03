Politiche giovanili, al via il progetto -Tutta un’altra Storia- finanziato dal Dipartimento per la Famiglia

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Addetto Stampa

Feltre, 22 marzo 2024

Coinvolgimento e valorizzazione dei giovani: al via il progetto dal

titolo “Tutta un’altra storia”, finanziato dal Dipartimento della

Famiglia.

L’assessore Colle: “Un altro tassello importante nelle politiche di

inclusione dei giovani e a sostegno delle famiglie”.

Entra nella sua fase attuativa nelle prossime settimane il progetto dal titolo

“Tutta un’altra storia”. L’iniziativa, che si articola in una serie di attività

complementari, è stato avviato dal Comune di Feltre nel 2021 ed ha

ottenuto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia un finanziamento

pari a 120 mila euro.

Nello specifico, le azioni previste dal progetto includono:

– la realizzazione di un’esperienza di urbanistica tattica con il

coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori, grazie ad una

convenzione con la facoltà di architettura dell’Università di Venezia;

– la realizzazione di un percorso sulle diversità e un percorso sulla gestione

delle emozioni che sarà progettato di concerto con l’Ulss 1 “Dolomiti”;

– la realizzazione di 7 contenuti multimediali che vedranno protagonisti i

ragazzi, con l’obiettivo di rappresentare la quotidianità, con le sue luci e le

sue ombre, anche con riferimento agli effetti della pandemia;

– la valutazione di impatto sociale che sarà curata dalla Fondazione Ca’

Foscari.

“Il progetto costituisce un altro tassello molto importante nel piano

articolato del Comune di Feltre nell’ambito delle politiche giovanili, con

particolare riguardo all’inclusione sociale e allo sviluppo delle capacità di

Addetto Stampa

gestione delle emozioni e delle relazioni”, sottolinea l’assessore Flavia

Colle. “Uno dei “plus” di questa iniziativa, aggiunge l’assessore, è dato

dall’interdisciplinarità dei temi trattati e dal coinvolgimento di numerosi

soggetti molto qualificati in ambito accademico e non solo. Il vissuto

quotidiano ci racconta quanto complessa sia, in alcuni casi, la crescita dei

nostri ragazzi, anche in rapporto al contesto familiare; noi cerchiamo di

fare la nostra parte con tutti gli strumenti a disposizione e siamo sempre

aperti ad ogni proposta che possa essere di aiuto”, conclude l’assessore

Colle.