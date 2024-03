(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 AUTONOMIA, EVENTO M5S A COSENZA: “FAREMO DI TUTTO PER FERMARLA”

“Il Movimento 5 Stelle a piazza Kennedy a Cosenza organizza un evento tra i cittadini alla vigilia della manifestazione di domani contro l’autonoma differenziata. Tanti gli interventi dal palco. La prima a parlare è stata la deputata calabrese Anna Laura Orrico, che ha definito la legge Calderoli “una scissione economica e sociale”. Tra i suoi colleghi Elisa Scutella’ ha parlato di una “schiforma”, mentre il deputato Caso si è rivolto ai cittadini e gli ha chiesto “aiuto per contrastare la legge”. Tra gli altri interventi anche quelli dei deputati Andrea Quartini e Dario Carotenuto. A chiudere l’evento il capogruppo M5S Francesco Silvestri, il quale si è detto pronto a dare battaglia: “faremo di tutto per fermare questa riforma. Non ci risparmieremo in nessun modo”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle