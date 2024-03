(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 Ue. Lollobrigida: Europa torni alla sue radici seguendo testimonianza San Benedetto

“Quest’anno le festività di San Benedetto hanno una rilevanza importante per Subiaco, perché ricorrono i 60 anni dalla sua proclamazione a patrono d’Europa da Papa Paolo VI Montini attraverso la lettera apostolica Pacis nuntius.

In occasione di questi solenni festeggiamenti, la rocca Abbaziale, simbolo identitario della nostra città, custode di millenni di storia, si è tinta dei colori del tricolore che abbracciano quelli della bandiera europea, a dimostrazione dell’importanza che San Benedetto ebbe nella nascita dell’unità culturale del Vecchio Continente.

L’Europa, per trovare la chiave con cui interpretare il suo destino e il suo futuro politico, deve necessariamente tornare alle sue radici, alla sua essenza, e San Benedetto ne è il testimone più autentico e autorevole”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione delle Celebrazioni benedettine.