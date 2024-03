(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 NOTA STAMPA DEL PRESIDENTE DEL CNEL, RENATO BRUNETTA

MAFIE. BRUNETTA: RAFFORZARE E DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ

“Abbiamo il dovere di custodire la memoria di chi ha pagato con la vita la lotta contro le mafie. Il ricordo delle vittime sia di alimento per un rinnovato impegno delle istituzioni, perché il fenomeno mafioso muta nel tempo, si trasforma ma permane nella sua capacità di minaccia e di oppressione. Le azioni di contrasto da sole non bastano. È necessario che si rafforzi e si diffonda nel Paese la cultura della legalità. In questo i corpi intermedi possono dare un contributo fondamentale”.

Lo afferma in una nota il presidente del CNEL, Renato Brunetta, in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

