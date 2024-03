[acspro] [CRUmbria-News] “Chiarimenti sulla nomina e le attività svolte dal presidente del Cda dell’Istituto clinico tiberino”

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 Nella conferenza stampa di stamani a Palazzo Cesaroni il consigliere

regionale del Partito democratico Tommaso Bori (Pd) ha annunciato

un’interrogazione sull’argomento

(Acs) Perugia, 21 marzo 2024 – Il consigliere regionale del Partito

democratico Tommaso Bori ha illustrato in una conferenza stampa che si è

svolta stamani nella sala Multimedia di Palazzo Cesaroni i contenuti di un

atto ispettivo che sarà discusso in Aula in cui chiede chiarimenti circa la

nomina e le attività svolte dal presidente del Cda dell’Istituto clinico

tiberino, Antonio D’Acunto. Contestualmente – ha fatto sapere Bori,

coadiuvato dal consigliere comunale di Perugia Francesco Zuccherini –

chiederemo che sia fatta chiarezza sui rimborsi percepiti dal presidente

dell’Istituto quando era presidente Afas, poiché risultano essere molto

superiori al tetto previsto, tema su cui interesseremo il Comitato di

controllo così come in Comune. L’argomento sarà portato all’attenzione

della Commissione di vigilanza apposita. E naturalmente informeremo gli

organi che sono preposti al controllo della spesa pubblica come Anac e Corte

dei Conti”.

Nell’atto ispettivo si legge che “con una nota del 17 aprile 2023 Anac

avviava un procedimento di vigilanza nei confronti di Afas avendo rilevato

numerose lacune circa le pubblicazioni obbligatorie da presentare nella

sezione Amministrazione trasparente, in particolare carenza di informazioni

in merito a consulenti e collaboratori, dotazione organica e dati sui

pagamenti; il 30 maggio 2023 l’Autorità ha riscontrato ancora numerose

criticità e il 20 luglio scorso ha richiamato Afas per inadempienza degli

obblighi di legge in fatto di amministrazione trasparente, con l’obbligo di

pubblicare tutti i dati mancanti sul sito. Alla data di maggio 2023 risultano

esservi molti pagamenti per studi professionali e avvocati per attività non

sempre specificate e con importi significativi, poco in linea con le

finalità dell’azienda. Emerge una spesa ingente per consulenti e

collaboratori fra i quali quello di D’Acunto: a fronte di un compenso

stabilito dal Comune di Perugia di 17mila 444 euro annui si evince un importo

erogato di 51mila 939 euro nel 2020; di 53mila 358 euro nel 2021 più

rimborsi chilometrici per 26mila 679 euro; di 46mila 296 più 9mila 614 euro

di rimborsi chilometrici nel 2022. E nonostante la cessazione dell’incarico

nel 2023 risultano pagati nel primo trimestre altri 8mila 458 euro”.

“Dopo le comunicazioni di Anac – prosegue Bori nell’interrogazione –

il sito di Afas è stato chiuso per circa un mese e quando è stato riaperto

le cifre in questione erano totalmente diverse. Il dirigente responsabile ha

spiegato che si è trattato di un errore di calcolo e che ad oggi tutto

risulta essere in regola. Ma c’è da chiarire anche la posizione della

stessa persona quale presidente dell’Istituto clinico Tiberino, dato che

anche nel sito ufficiale di questo ente a prevalente controllo pubblico (Usl

1 e Comune di Umbertide) non sono presenti informazioni sul Cda, su atti di

nomina o designazione, né i curricula dei soggetti che rivestono ruoli di

nomina. Interrogherò la Giunta regionale anche a proposito di cause di

incompatibilità di D’Acunto, per conoscere la situazione circa la

pubblicità e la trasparenza delle nomine e per sapere se ritiene opportuno

adoperarsi presso gli enti al fine di sollecitare un controllo sulle

attività svolte in Afas dal dottor D’Acunto e se, in virtù di quanto

esposto, si reputi opportuna la nomina dello stesso come nuovo presidente del

Cda dell’Istituto clinico tiberino e se si sono verificate le stesse

dinamiche anche nella partecipata regionale”.

“L’avvio del nostro approfondimento – ha detto Bori – su quella che

sembrerebbe essere una sorta di ‘nominopoli’ messa in atto da Fratelli

d’Italia ce lo ha fornito una nota dell’onorevole Virginio Caparvi, ex

segretario regionale della Lega, che ne ha parlato citando, oltre a

D’Acunto nominato prima ad Afas poi all’ex Prosperius, anche altri nomi e

cognomi: Sciurpa a Sviluppumbria, Magarini alla Scuola di Villa Umbra, Veschi

al Corecom, Maraghelli all’Afor. Riteniamo che siano necessari chiarimenti,

per sapere infine se si promuove un soggetto perché ha svolto bene il suo

ruolo o se si tratta di nomine che rientrano in una logica di spartizione”.

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/76855