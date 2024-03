(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 [Rugby Notizie] Sei Nazioni U20, l’Italia conclude con una sconfitta in Galles dopo una gara dai due volti

16 Marzo 2024

SEI NAZIONI U20, L’ITALIA CONCLUDE CON UNA SCONFITTA IN GALLES DOPO UNA GARA DAI DUE VOLTI

Roma – La nazionale U20 dell’Italia conclude il suo Sei Nazioni al quarto posto, cadendo all’Arms Park di Cardiff con il risultato di 27-15. I punti Azzurri arrivano tutti nella prima frazione, quando i ragazzi di Brunello sembrano indirizzare la gara verso una vittoria. La ripresa però vede il Galles uscire dal torpore e ribaltare la gara, grazie anche a un grande Morgan Morse, Player of the Match della gara.

Cardiff, Arms Park, 15 marzo 2024

U20 Men’s Six Nations– V Giornata

Galles U20 v Italia U20 27-15 (0-15)

Marcatori: p.t.3’ cp. Pucciariello (0-3); 15’ m. Gallorini (0-8); 36’ pt. Meta di Punizione Ita (0-15) s.t. 6’ m. Thomas (5-15); 19’ m. Beddall tr. Ford (12-15); 27’st. m.Stone tr. Ford (19-15); 31’ m. Young (24-15); 36’st. cp. Ford (27-15)

Galles U20: Young; Anderson (39 pt- 6’ st. Morris, 7’ st. Stone), Evans, Page, Boschoff; Ford (36’st Price), Lewis (21’ st’ Davies); M.Morse (36’ st. Cannon), Beddall, De La Rua; Thomas, Green (9’st. Thomas); Hire (10’st. Scott), Wood (3’ st. Thomas), J.Morse (10’st. Morris)

all. Richard Whiffin

Italia U20: Belloni; Scalabrin, Zanandrea, Bozzo, Elettri (36’ st. Imberti); Pucciariello, Casilio (30’ st. Jimenez); Botturi (Cap), Bellucci, Zucconi; Gritti, Mirenzi (16’st Midena) Gallorini (5’st Ascari), Siciliano (20’st. Gasperini), Pisani

all. Massimo Brunello

arb: Reuben Keane (RA)

gdl: Jeremy Rozier (FFR); Saba Abulashvili (GRU)

TMO: Andrew McMenemy (SRU)

Cartellini: 36’ pt. Giallo J.Morse (WAL); 6’ st. Giallo Mirenzi (ITA)

Calciatori: Pucciariello (1/2); Ford (3/5)

Player of the match: Morgan Morse (WAL)

