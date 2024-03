MArTA in MUSICA. Domani le sale VII e VIII e la Polifonia di Gesualdo da Venosa

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 Nota stampa

Domenica 17 marzo al Museo Archeologico Nazionale di Taranto

torna “MArTA in Musica”

Visite guidate nelle Sale VII e VIII del MArTA e l’emozione della polifonia di Gesualdo da Venosa

E’ un reperto archeologico rinvenuto in via Murivetere (oggi C.so Italia) a Taranto, nel gennaio del 1957, ad

annunciare l’appuntamento del prossimo 17 marzo con la rassegna tra musica e archeologia di “MArTA in

MUSICA”, realizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e dall’Orchestra della Magna Grecia.

La pelike attica a figure rosse con raffigurati Orfeo poggiato ad un bastone che porge la lira ad un altro

giovane, è il simbolo delle due sale testimonial di questa matinée musicale: le sale VII e VIII che al secondo

piano del MArTA raccontano la città greca e la chora, passando per le grandi testimonianze delle famose

tombe degli atleti tarantini.

La proposta musicale è altrettanto prestigiosa con la polifonia “visionaria” del compositore italiano

rinascimentale Gesualdo da Venosa (al secolo Carlo Gesualdo 1566-1613).

“Il visionario” è il lavoro musicale portato in scena dal LA Chorus diretto dal maestro Alessandro Fortunato

che riproporrà nella Sala Incontri del MArTA le partiture dei racconti madrigali e di musica religiosa

dell’importante esponente della musica polifonica italiana.

Ne “Il Visionario”, la poesia diventa suono. Dalla versatilità espressiva di Gesualdo, che ha anticipato con la

sua scrittura la musica atonale del ‘900, turbata dai fantasmi che gli divoravano la mente, all’estrema

sensibilità verso le sottili sfumature del testo pittorescamente disegnate da Marenzio dove la natura

rinascimentale si dispiega in tutta la sua dolcessa come nelle prospettive aeree di Leonardo.

L’appuntamento di domenica 17 marzo è inserito anche nel cartellone di proposte culturali del Mysterium

Festival.

La Stagione “MArTA in MUSICA” è realizzata sotto la direzione scientifica della Direttrice del MArTA, Stella

Falzone, la direzione artistica del Maestro Piero Romano dell’Orchestra della Magna Grecia e ha la curatela

dei Maestri Maurizio Lomartire e Pierfranco Semeraro

Il biglietto per assistere a “Il visionario” di domenica 17 marzo nell’ambito di “MArTA in MUSICA. Le matinée

domenicali” potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (a Taranto, in Via Ciro

Giovinazzi n° 28) e su TicketSms: https://www.ticketsms.it/event/Il-Visionario-MArTa-2024-03-17

Ore 10,45 ingresso per la visita guidata, ore 11,00 inizio visita guidata.

Ore 11,30 ingresso per il concerto, ore 11,45 inizio concerto nella sala conferenze del museo a piano terra.

Ingresso da C.so Umberto.

Costo del biglietto 10,00 euro comprensivo di visita e concerto.

