[Comune Palermo] Villetta via Praga. Dichiarazione consigliere VI Circoscrizione Cuticchio

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 “In qualità di consigliere della VI Circoscrizione, esprimo profonda

preoccupazione per la mancata messa in sicurezza e il ripristino dei giochi

per bambini nella villetta di via Praga. Nonostante le ripetute

rassicurazioni ricevute dagli uffici di Verde e Vivibilità, a più di un

anno dalle prime segnalazioni, la situazione rimane invariata.

La sicurezza dei nostri bambini è una priorità assoluta. I giochi

attualmente presenti sono in condizioni pericolose, con parti metalliche

arrugginite e acuminate che fuoriescono, e plastiche lesionate. Questo

stato di degrado è inaccettabile e non può essere tollerato in una città

che si preoccupa del benessere dei suoi cittadini più giovani.

I residenti sono giustamente stanchi e delusi dall’inerzia

dell’amministrazione, che non ha mostrato l’attenzione necessaria verso un

aspetto così cruciale della vita cittadina. È imperativo che si intervenga

immediatamente per garantire un ambiente sicuro e accogliente per i nostri

bambini.

Chiedo con urgenza all’assessore Alongi di prendere atto di questa

situazione e di agire senza ulteriori ritardi. La comunità di Palermo

merita trasparenza e azioni concrete”.

Lo dichiara il consigliere della VI Circoscrizione Giacomo Cuticchio.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo