[Comune Palermo] Consulta per l’educazione alla pace e alla nonviolenza: lettera al Provveditorato

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 “Esprimiamo le nostre forti riserve in riferimento all’iniziativa

denominata “Forum Internazionale per la Pace, la Sicurezza e la

Prosperità”, in considerazione dell’attuale contesto di crescenti conflitti

in Europa e in Medio Oriente.

La Pace non verrà mai dalle armi e i giovani non vanno addestrati al loro

uso, ma educati alla risoluzione non violenta dei conflitti.

La Consulta per la Pace, chiede pertanto urgente incontro all’ufficio

dell’USR, al provveditore per chiarire le modalità con cui si intende dare

attuazione alla legge regionale per la Cultura di Pace (LR 11/2919), alle

linee guida ministeriali “per l’educazione alla pace” del 2017, al

programma nazionale la Pace si fa a scuola del 2007.

Auspichiamo in tal senso l’amministrazione comunale possa dare un valido

apporto costruttivo, coerente con le finalità di pace delle norme vigenti”.