VITTORIO VENETO, OLTRE 700 AL VIA DELLA MARATONINA DELLA VITTORIA: C’E’ ANCHE L’AZZURRO BAMOUSSA | Comunicato Stampa

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024

COMUNICATO STAMPA 04/24

MARATONINA DELLA VITTORIA, OLTRE 700 AL VIA

Conto alla rovescia per la nona edizione della gara sui 21,097 km che

domenica 17 marzo si svilupperà sul veloce percorso tra Vittorio Veneto,

Cappella Maggiore e Sarmede. Tra i favoriti l’azzurro Bamoussa che cercherà

di bissare la vittoria del 2023. Partenza alle 9.35 da viale della Vittoria.

Previste anche due prove di contorno, aperte a tutti, sulle distanze di 11 e

6 chilometri. Duemila atleti attesi complessivamente sulle strade del

Vittoriese

Vittorio Veneto (Treviso), 15 marzo 2024 – Oltre 700 atleti al via della

Maratonina della Vittoria. Inizia il conto alla rovescia per l’edizione

numero nove dell’evento sui classici 21,097 km della mezza maratona che

domenica 17 marzo, con partenza alle 9.35 da Piazza del Popolo dopo la

sfilata delle carrozzine e degli accompagnatori del gruppo Amici degli

Diego, promette di regalare emozioni.

Tra gli atleti al via anche l’azzurro Abdoullah Bamoussa, 1h05’10” di record

personale (2021), in cerca di un bis del successo che nel 2023 ha interrotto

lo strapotere keniano (l’ultimo italiano ad imporsi sul traguardo di Piazza

del Popolo era stato, nel 2017, il vittoriese doc Fabio Bernardi).

Bamoussa, 37 anni, tesserato per il GP Livenza Sacile, aveva vinto a

Vittorio Veneto anche nel 2015, l’anno prima di centrare la finale nei 3000

siepi agli Europei di Amsterdam e di partecipare sempre in pista

all’Olimpiade di Rio de Janeiro. Risiede nel Bellunese, ma ha iniziato la

carriera proprio a Vittorio Veneto, dov’è sempre tra gli atleti più

applauditi. Facile immaginare che sarà così anche domenica, in una gara che

dovrebbe vedere tra i protagonisti anche due atleti marocchini: Aziz Lakriti

(Podistica Normanna), 1h04’24” nel 2022, e Radoine Amehdy (Atl. Brugnera PN

Friulintagli), 1h07’55” l’anno scorso a Jesolo.

La Scuola di Maratona Vittorio Veneto, società organizzatrice dell’evento,

proporrà invece all’attenzione generale una delle sue atlete più

rappresentative, Cristina Viotto, più volte medagliata nelle ultime stagioni

ai campionati italiani master.

Tra i motivi di richiamo della Maratonina della Vittoria, valida anche come

Campionato Triveneto Bancari e Assicurativi, c’è il tracciato di gara. Un

percorso veloce e suggestivo che ripercorrerà quello delle ultime stagioni.

Dopo la partenza dal centro di Vittorio Veneto (start in Piazza del Popolo),

la prima parte di gara si svilupperà ai piedi delle colline di Cappella

Maggiore e Sarmede, mentre il successivo riavvicinamento alla città porterà

gli atleti a percorrere la pista ciclabile lungo il fiume Meschio. Traguardo

nuovamente in Piazza del Popolo.

Di contorno, sotto l’egida del Trevisando, due eventi aperti a tutti

comporranno il cartellone della Vittorio City Run: la seconda edizione di un

Urban Trail, sulla distanza di 11 km, con 500 metri di dislivello, che

percorrerà gli impegnativi sentieri attorno al Monte Altare, e la

tradizionale Family Run, corsa e camminata su un percorso più breve (6 km) e

adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini (per i passeggini è prevista

una scorciatoia che ridurrà la distanza a 4 km). Le iscrizioni saranno

possibili sino a pochi minuti dal via, previsto alle 9. Costo di

partecipazione: 3 euro senza riconoscimento, 5 euro con riconoscimento.

Probabile, considerando anche il weekend di annunciato bel tempo, che tra

mezza maratona e prove a carattere non competitivo siano oltre duemila gli

atleti che domenica correranno o cammineranno sulle strade del Vittoriese.

Per la Scuola di Maratona sarà solo il primo di due weekend ricchi di

impegni organizzativi: il 7 aprile, a Villa di Villa, frazione di

Cordignano, si svolgerà infatti il Trail del Patriarca, uno dei primissimi

eventi fuoristrada della stagione veneta. Un’opportunità in più per andare

alla scoperta del suggestivo mondo delle Prealpi Venete. Per ulteriori

informazioni e iscriversi ai due eventi: http://www.maratoninadellavittoria.it e

http://www.traildelpatriarca.it.

IN TV – La Maratonina della Vittoria sarà seguita in diretta da “La Tenda

TV”. Appuntamento alle 9 in streaming su http://www.latendatv.it, sui canali